Albares condena la muerte de cascos azules indonesios en Líbano, y exige que se investigen y depuren responsabilidades

(I-D) El ministro de Exteriores, José Manuel Albares - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado de forma "rotunda" la muerte de tres cascos azules indonesios en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el país (FINUL), y ha exigido que se investigue y se depuren responsabilidades.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el ministro ha asegurado que todavía no tienen más datos sobre estos hechos, que ha condenado "de manera rotunda". "Estamos hablando de fuerzas de paz bajo bandera de las Naciones Unidas, que tienen que quedar libres de cualquier tipo de ataque. Hablamos de fallecimientos de soldados indonesios que estaban bajo mando español", ha señalado, para enviar su solidaridad a las autoridades indonesias.

"El derecho internacional humanitario, las fuerzas de paz de Naciones Unidas tienen que ser respetadas. Son totalmente inviolables y, por supuesto, exigimos una investigación, que se aclaren las circunstancias y se depuren todas las responsabilidades", ha indicado.

También ha condenado "totalmente la violencia que se está dando en estos momentos en el sur de Líbano". "Estamos hablando de un estado soberano con un gobierno que estaba comprometido con el futuro de Líbano y que todo ese futuro de Líbano en paz ha quedado completamente arrasado", ha lamentado.

Según ha destacado, "esas fuerzas de Naciones Unidas donde se encuentra el mayor contingente de militares españoles desplegados en el exterior, está allí precisamente para ayudar a la paz, al desarrollo de Líbano, a la convivencia entre libaneses e israelíes". "Eso es también lo que se está atacando, y nosotros lo condenamos y exigimos que se esclarezcan los hechos", ha reiterado.

EL CONTINGENTE ESPAÑOL

Manuel Albares ha asegurado que el contingente español "se encuentra bien", pero estos ataques, "que no es la primera vez que se producen, son muy preocupantes para Naciones Unidas, y para la paz y la estabilidad en la región".

El ministro se ha mostrado convencido de que "la fuerza militar nunca garantiza por sí sola la seguridad". "Esas fuerzas son aliadas de la paz y de la seguridad, también del pueblo de Israel, que por supuesto tiene derecho a existir en paz y en seguridad, pero exactamente el mismo derecho lo tiene también el pueblo libanés", ha añadido.

Tal como ha apuntado, no dispone de datos que apunten a la autoría de "los disparos de ese ataque". En todo caso, ha subrayado que "eso tampoco va a variar el hecho de que España siga apoyando al Líbano y al pueblo Libanés, y siga protegiendo a los civiles inocentes".

"Hemos enviado un paquete de ayuda humanitaria con alimentos, con material sanitario, con material de refugio para ese más de millón de desplazados internos en estos momentos en Líbano. Damos apoyo también a las fuerzas armadas libanesas para que puedan desplegarse en el sur, desarmar a Hezbolá, que condenamos por supuesto también el lanzamiento de misiles que hace hacia Israel, y garantizar la integridad territorial y la soberanía de Líbano", ha destacado.

No obstante, ha precisado que igualmente condenan "los ataques indiscriminados de Israel y esa invasión terrestre, que es un enorme error y que está provocando una catástrofe humanitaria".