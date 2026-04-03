Alcalde de Basauri condena el presunto homicidio de una vecina y pide "determinación" contra la violencia machista

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BILBAO 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Basauri, Asier Iragorri, ha mostrado su más enérgica condena y repulsa por el presunto homicidio machista de una mujer en el municipio vizcaíno y ha pedido actuar "con determinación desde todos los ámbitos para erradicar" la violencia machista".

La Ertzaintza ha detenido este viernes en Bilbao a un hombre, de 45 años de edad, por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, de 44 años, ocurrida el pasado miércoles en Basauri y enmarcada en el ámbito de la violencia de género. La mujer sufrió una supuesta indisposición y el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta.

Iragorri ha dicho que es "insostenible y muy preocupante que, día tras día, nos despertemos con noticias de agresiones o asesinatos machistas" y ha advertido que no se puede "normalizar esta violencia", por lo que ha instado a actuar "con determinación desde todos los ámbitos para erradicarla".

"En un momento en el que, por desgracia, cada vez oímos con más frecuencias discursos que niegan la violencia machista, instituciones y sociedad tenemos que ir de la mano e incidir especialmente en la educación para impedir cualquier forma de normalización de estas conductas", ha reiterado.

Asier Iragorri ha informado que desde la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Basauri están elaborando un mensaje de condena de "este asesinato" y ha avanzado que convocarán a una concentración de repulsa a toda la ciudadanía.