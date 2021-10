Alcalde de Bilbao dice que el complejo de Nogaro estará "vinculado a los proyectos de ocio familiar" de Artxanda

Aburto considera que algunas críticas de vecinos por la inseguridad pueden estar "políticamente dirigidas" y subraya que la Villa es segura

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha afirmado que el complejo de Nogaro va a estar "vinculado a los proyectos de ocio familiar" que se llevarán a cabo en Artxanda y ha insistido en que seguirá "peleando siempre" para que el TAV llegue a la Villa "soterrado".

En declaraciones a Cadena Cope, recocidas por Europa Press, el regidor bilbaíno se ha referido a los Presupuestos de la Villa para el próximo ejercicio y ha destacado que, gracias al hecho de no tener deuda, en los últimos dos años no ha habido "ningún proyecto que se haya caído", aunque algunos se han demorado en el tiempo.

Tras advertir de la "situación tan complicada" que se ha vivido por la pandemia de la covid-19, y que en el caso de Bizkaia ha provocado que recaudación haya descendido un 20 por ciento, el alcalde ha valorado que Bilbao cuenta con la ventaja de "no tener deuda" y contar con unos "remanentes importantes".

"El cambio de la normativa sobre estabilidad financiera nos ha permitido también utilizar parte de esos remanentes y hemos sido capaces de afrontar presupuestos en 2020 y 2021 que nos han posibilitado seguir prestando servicios de calidad a la ciudadanía y continuar con las inversiones", ha remarcado.

Así, ha sostenido que no hay ningún proyecto en Bilbao que "se haya caído", y aunque algunos se han demorado "más en el tiempo, todos continúan adelante". "En todo este tiempo hemos continuado haciendo obras en todos los distritos. La transformación de Bilbao no es una historia del pasado sino que se continúa transformando y tiene proyectos para el futuro", ha insistido.

"PROYECTO BARTXANDA"

En este contexto, y respecto a la intención municipal de adquirir el complejo de Nogaro, que este jueves criticó EH Bildu durante el pleno municipal, Aburto ha indicado que se trata de "una infraestructura al servicio del proyecto de Artxanda".

"Artxanda va a ser un proyecto nuevo vinculado al ocio familiar y queremos que Nogaro sea una infraestructura que dé servicio a ese ocio. Que sea un espacio necesario para aparcar, para realizar talleres... vinculado a los programas de ocio que se van a llevar a cabo en la zona", ha añadido.

En lo que se refiere a la llegada del Tren de Alta Velocidad, Aburto ha asegurado que se trata de un proyecto por el que va a seguir "peleando siempre" para que llegue a Bilbao, "soterrado" y que se cuente así con una infraestructura que "ofrezca competitividad". "Si entre tanto tiene que haber soluciones intermedias, que éstas siempre estén en el marco de un proyecto que llegue hasta Bilbao y soterrado", ha zanjado.

SEGURIDAD

Respecto a la seguridad en la ciudad, el regidor ha reconocido que se trata de una cuestión que preocupa al Consistorio, y ha incidido en que "seguramente es el ámbito de actuación municipal en el que más dinero se ha invertido".

Tras remarcar el incremento desde 2018 en siete millones solo en lo referido a policía, ha subrayado que hay "más efectivos policiales que nunca en Bilbao". Asimismo, ha afirmado que, entre 2019 y 2021, la delincuencia "se ha reducido en un 12% mientras que las detenciones se han incrementado un 14%", lo que significa que "con menos delitos, más eficacia policial".

"En Bilbao pasan cosas, no hay ningún sitio donde no pasen, pero en términos comparativos seguimos siendo una de las ciudades más seguras del Estado", ha valorado.

A su juicio, se trataría de una "percepción que hay que tener en cuenta, pero ha advertido que las críticas de algunos vecinos por la inseguridad pueden estar "políticamente dirigidas". "Los datos del Ministerio del Interior nos avalan y dicen que somos la ciudad más segura del Estado", ha expresado.

BOTELLONES

Asimismo, ha valorado la actuación llevada a cabo en las últimas semanas en el parque de Doña Casilda para evitar botellones, una problemática que "se ha eliminado".

"Como hemos actuado y ya no existe ese problema, ya no se habla de ello y parece que no hemos hecho nada. En Pozas tenemos un problema y actuamos, pero es un problema difícil solución. Hay que apelar a los hosteleros, a las familias y no eludir la responsabilidad como alcalde y Ayuntamiento", ha argumentado.