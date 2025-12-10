El alcalde de Bilbao recibe a la ciclista Ziortza Villa, al boxeador Jokin García y al patinador Andoni Ibarra

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, recibe a la ciclista Ziortza Villa, al boxeador Jokin García y al patinador Andoni Ibarra - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha recibido este miércoles en el Ayuntamiento a la ciclista Ziortza Villa, al boxeador Jokin García y al patinador Andoni Ibarra, tras sus últimos triunfos.

Aburto, acompañado de la concejala de Juventud y Deporte, Itxaso Erroteta, ha recibido en el Salón Árabe del Consistorio de Bilbao a los tres deportistas con los que ha departido sobre sus últimos triunfos y todos ellos han agradecido el apoyo de Bilbao Kirolak en sus trayectorias.

La ciclista Ziortza Villa, quien trajera desde París el testigo del Tour de Francia hasta Bilbao, se afianza en lo más alto de su carrera profesional al alzarse con el título de subcampeona del mundo en la prueba de 12 horas de contrarreloj en California (Estados Unidos). La ciclista se ha mostrado agradecida por el cariño que le profesa la ciudad y el apoyo que recibe de Bilbao Kirolak.

El pasado mes de noviembre, el boxeador Jokin García firmó una noche histórica en La Casilla revalidando su título de Campeón de España. Según ha destacado el Consistorio, "la afición está entregada a este deportista que, además, ha sumado a su palmarés el cinturón iberoamericano de la WBA, lo que le ha disparado a lo más alto del panorama internacional".

También el joven patinador Andoni Ibarra disfruta de uno de sus momentos "más dulces". Entre sus logros más recientes está la Medalla de Oro en la Copa de Europa de patinaje artístico sobre ruedas el pasado mes de noviembre, aunque el joven "suma y suma triunfos".