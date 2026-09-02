La alcaldesa de Azpeitia pide "prudencia y respeto" a la investigación sobre la muerte de un hombre por un disparo

Archivo - La alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta - EH BILDU - Archivo

SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Azpeitia, Nagore Alkorta, ha pedido "prudencia y respeto" a la investigación en curso sobre la muerte, este pasado martes por la noche, de un hombre debido a un disparo con arma de fuego en el municipio.

En un comunicado, Alkorta ha recordado que hay una investigación en marcha y ha mostrado la "absoluta disposición" del Ayuntamiento azpeitiarra a colaborar con la misma y con el esclarecimiento de lo ocurrido.

También ha pedido "prudencia y respeto" para que la investigación siga su curso. Asimismo, la alcaldesa ha trasladado sus "condolencias" a los familiares y allegados del fallecido y ha informado de que el Ayuntamiento ha puesto a su disposición sus recursos psicológicos para que puedan "contar con la ayuda que necesitan".