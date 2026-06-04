Alcaldesa de Errenteria testificará para verificar informaciones enviadas a Policía Judicial y Ertzaintza sobre Xenpelar

SAN SEBASTIÁN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, testificará este viernes a petición de la Fiscalía de Menores para verificar el contenido de las informaciones enviadas a la Policía Judicial y la Ertzaintza este pasado miércoles desde el Consistorio guipuzcoana sobre el caso de las presuntas agresiones machistas en la Bertso Eskola Xenpelar.

Desde el Ayuntamiento han recordado que la Fiscalía de Menores es la encargada de "garantizar la adecuada protección" de las personas menores y el objetivo, además de aclarar las informaciones, es que "ayude a identificar posibles víctimas".

Tras insistir en que el Ayuntamiento "ha procedido en todo momento atendiendo a los deseos de las víctimas", ha remarcado que "ha obrado en todo momento con transparencia y colaboración" con la Ertzaintza y la Policía Judicial desde que por primera vez en mayo tuvo conocimiento de los hechos que se denunciaban relacionados con Xenpelar Bertso Eskola.

En este sentido, es voluntad de la alcaldesa seguir colaborando con las diferentes instituciones, la Fiscalía, la Ertzaintza y los diferentes órganos de Igualdad de la Diputación, "como ha hecho hasta ahora", ha subrayado el consistorio.