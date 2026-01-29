La alcaldesa de Getxo asegura que no va dimitir "porque lo pida la oposición" tras el caso del palacete

La alcaaldesa de Getxo, Amaia Agirre, preside el pleno en el que la oposición solicita su dimisión - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha asegurado que no va a dimitir, tras el caso del palacete 'Irurak Bat', porque lo pida la oposición", según ha censurado, "quienes hacen del ruido su único proyecto". "Voy a seguir trabajando con la misma firmeza y la misma ética y determinación de siempre, sin entrar en provocaciones, sin perder un minuto en debates estériles y sin ceder a quienes confunden la oposición con la destrucción", ha afirmado.

Los tres grupos de la oposición han llevado al pleno municipal de este jueves sendas mociones para emplazar a Amaia Agirre a que presente su dimisión por la gestión realizada en el caso del derribo del palacete protegido 'Irurak Bat' para la posterior construcción de viviendas, en el que están siendo investigados, entre otras personas, tres ediles del PNV en el momento de los hechos denunciados y que cesaron en sus cargos este pasado martes.

La primera de las iniciativas en ser debatidas ha sido la del PP, que no ha prosperado al votar en contra los dos grupos del equipo de Gobierno, PNV y PSE-EE, y EH Bildu, y sumar los votos a favor del grupo proponente y Elkarrekin.

Al término del debate, la alcaldesa ha asegurado que va a "seguir trabajando con la misma firmeza y la misma ética y determinación de siempre, sin entrar en provocaciones, sin perder un minuto en debates estériles y sin ceder a quienes confunden la oposición con la destrucción".

"Lo digo sin rodeos, no voy a dimitir porque lo pida la oposición, no voy a abandonar por exigencia de quien ha hecho del ruido su único proyecto. Seguiré al frente de esta institución mientras tenga legitimidad para hacerlo, con responsabilidad, con firmeza y con el mismo compromiso que tengo desde el primer día", ha afirmado.

(Habrá ampliación)