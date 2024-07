Álex de la Iglesia protagoniza el cartel oficial de la Semana de Terror de San Sebastián, que rinde homenaje a Kafka

Se publicará el libro 'Kafka, lo kafkiano y el cine fantástico' y una exposición unirá a Goya y Hellboy



SAN SEBASTIÁN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Álex de la Iglesia es el protagonista del cartel de la 35 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que tendrá lugar entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre. En el año del centenario de la muerte de Franz Kafka, el festival donstiarra quiere rendir tributo al autor checo y a su influencia en el cine fantástico con esta ilustración de Santipérez que se inspira en su obra más célebre, 'La metamorfosis'.

El propio Álex de la Iglesia, el ilustrador Santipérez y el responsable de la programación de cine de Donostia Kultura, Josemi Beltrán, han presentado este lunes en rueda de prensa el cartel, cuyo diseño lo ha realizado Ytantos.

Santipérez ha destacado el reto de fusionar "el centenario de la muerte de Kafka y Álex de la Iglesia". "Todos conocemos el relato de 'La metamorfosis' y el fatídico resultado de llevar una vida dedicada al trabajo: ansiedad provocada por fechas de entrega, plazos imposibles, jefes o clientes impacientes que nos presionan, nuevos proyectos que no arrancan, problemas inesperados que retrasan las producciones, presupuestos que se acaban", ha explicado.

Así, ha señalado que "Gregor Samsa, por toda esta carga, o cosas similares de la época, una mañana somatiza de manera extrema y despierta convertido en otra cosa. ¿Cómo fusionar estas dos premisas? Sencillo, un cambio de protagonista".

Con esta idea, consensuada por todo el equipo formado para el desarrollo del cartel y tras unas cuantas propuestas desechadas, nació esta obra que "emula las portadas de cómics de terror y fantasía de las ultimas décadas del siglo pasado, dejando a un lado lo digital y usando pinceles y pigmentos".

Desde su debut en el largometraje con 'Acción mutante' (1993) y especialmente tras el estreno de 'El día de la Bestia' (1995), Álex de la Iglesia se convirtió en una de las referencias del cine fantástico internacional. Películas como 'Perdita Durango' (1997), 'La comunidad' (2000), 'Balada triste de trompeta' (2010), 'Las brujas de Zugarramurdi' (2013) o 'Veneciafrenia' (2022), entre otras muchas, le han convertido en uno de los cineastas del género más importantes del siglo XXI.

Entre la gran cantidad de premios que ha recibido destacan el Premio Nacional de Cinematografía en 2010, el primer Career Méliès otorgado en 2018 por la Méliès International Festivals Federation (MIFF) por su contribución al cine fantástico, el Goya como mejor director en 1995 por 'El día de la Bestia' o la Máquina del Tiempo en Sitges 2005 por toda su trayectoria.

Por su parte, Santipérez (Santiago Pérez Domínguez, Madrid, 1970) es dibujante y guionista de cómics de terror. Sus primeras historietas las publicó en la revista Creepy en los años 90, para la que colaboró durante varios años.

Tiene cuatro álbumes editados: 'Various Horror Visions' (Diábolo Ediciones, 2013), 'Diablo House' (Norma Editorial, 2019), 'El taxidermista y otras histerias macabras' (Isla de Nabumbu, 2021) y 'Un puñado de historias de terror' (Diábolo Ediciones, 2023).

Es colaborador habitual de la revista Cthulhu (Diábolo Ediciones), donde publica sus historietas, casi siempre con guiones propios, desde 2011. También se ha encargado de las portadas de varios números de Cthulhu y de otros proyectos editoriales, como 'PAZ' (2022), 'Historias de brujas' (2022), 'Historias de fantasmas de la literatura universal' (de próxima publicación) y 'La casa del Diablo' (2023).

'GOYA – HELLBOY'

Asimismo, la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián presenta la exposición 'Goya – Hellboy: Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois'. Se trata de una muestra de Afundacion – Obra Social ABANCA, comisariada por Asier Mensuro, que se exhibirá distribuida en dos sedes, en Okendo Kultur Etxea y Aiete Kultur Etxea, entre el 19 de septiembre y el 3 de noviembre.

En ella, el reputado artista francés reflexiona sobre la iconografía fantástica creada por Goya aportando su propia visión sobre la monstruosidad, a la que se suma la exposición a Mike Mignola, creador del célebre personaje de cómic Hellboy: "una criatura del averno que posee un evidente espíritu goyesco".

Además de permitir que Stéphane Levallois trabaje con su creación, introduciéndolo dentro de algunas de las obras más emblemáticas de Goya, Mignola participa en la exposición con dos ilustraciones goyescas: la portada de la aventura de 'Hellboy In the Chapel of Moloch' y una ilustración de dicho personaje que homenajea el lienzo Átropos o Las Parcas.

Levallois se acerca al mundo de Goya en un total de 99 obras y un audiovisual, en el que se enfrenta cara a cara a las pinturas negras del genial creador aragonés, que pertenecen a la pinacoteca del Museo Nacional del Prado, a los akelarres y brujas de los óleos del Museo Lázaro Galdiano.

CENTENARIO DE KAFKA

Además, el centenario de Franz Kafka también estará presente en la Semana de Terror a través del libro 'Kafka, lo kafkiano y el cine fantástico', escrito por Jonathan Allen y Jesús Palacios y coproducido con Isla Calavera – Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna (8-17 de noviembre). El volumen será editado por Hermenaute.

El libro se acerca a la enorme influencia de Kafka en el cine fantástico a lo largo de la historia, no solo a través de adaptaciones de sus obras, sino también a través del influjo que su trabajo ha ejercido en innumerables cineastas.