Festival de Teatro de Bolsillo de San Sebastián - DONOSTIA KULTURA

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 2.000 espectadores han participado en la XXXV edición del Festival de Teatro de Bolsillo de San Sebastián, que se ha celebrado entre el 7 y el 24 de mayo con espectáculos de teatro, humor, magia, ilusionismo y música, según ha detallado Donostia Kultura.

Artistas como Gemma Martínez, Manu Badenes, Manex Astigarraga, Esti Curiel, Getari Etxegarai, Ugaitz Alegría o Alazne Etxeberria han actuado en bares y otros espacios no convencionales. Como en cada edición, se ha tratado de equiparar la presencia de las dos lenguas oficiales, así como la participación de las mujeres.

En total se han representado 30 funciones y han participado 17 compañías, de las cuales ocho estaban compuestas íntegramente por mujeres, seis exclusivamente por hombres y otras tres mixtas. Los espectáculos se repartieron en 27 espacios diferentes de la ciudad.

La organización ha querido agradecer al público la "gran acogida" a las representaciones. "El Festival de Teatro de Bolsillo siempre ha contado con un público fiel que no ha fallado y muchos espectadores vuelven a reencontrarse en un evento ya clásico en la programación cultural donostiarra", ha destacado.

La edición de este año ha coincidido con dos convocatorias de huelga: la de los trabajadores de las administraciones locales el 14 de mayo y la del colectivo de técnicos de luces y sonido el 15 de mayo. Por ello, una de las actividades programadas se suspendió y tres han sido reprogramadas.

Por otro lado, Donostia Kultura, con la colaboración del Servicio de Euskera y de Euskal Herriko Antzerkizale Elkartea, organiza dentro del ámbito del Teatro de Bolsillo la decimosexta Convocatoria de Proyectos para la creación. Esta iniciativa parte de la necesidad de fomentar la oferta euskera en el ámbito del teatro de bolsillo o del formato pequeño, en general.

Esta convocatoria de proyecto se puso en marcha por primera vez de manera experimental en 2011, a partir del intercambio de experiencias efectuado con Euskal Kultur Erakundea. Más de 90 proyectos han participado en las dieciséis convocatorias precedentes. En esta decimosexta convocatoria, al igual que en las anteriores, la ayuda no se limita a premiar proyectos.

El objetivo final de todo ello es la coproducción, ya que, además de ayudar a la creación y la producción, las exhibiciones se integrarán en el próximo Festival de Teatro de Bolsillo. De esta manera, se pretende dotar de un espacio propio a la creación teatral en euskera dentro el propio Festival de Bolsillo. En consecuencia, se realizarán cuatro representaciones en diferentes bares de la ciudad de cada una de las dos obras seleccionadas.