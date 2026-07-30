Las altas temperaturas reducen la producción de cultivos y el abastecimiento de forraje para la ganadería en Euskadi

Archivo - Las altas temperaturas está reduciendo la productividad y la capacidad reproductiva de la ganadería vasca - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas están reduciendo la producción de cultivos, agravando la escasez de pastos y comprometiendo el abastecimiento de forraje para la ganadería en Euskadi, dentro de un diagnóstico que sitúa a la Llanada Alavesa como una de las zonas más afectadas y confirma que julio se ha convertido en el mes más seco del siglo en Gipuzkoa.

Una situación que está afectando al primer sector y que ha llevado al Gobierno Vasco a reunir este jueves en Vitoria-Gasteiz a la Mesa de Agricultura y Cambio Climático para analizar la evolución de la actual situación meteorológica y evaluar su impacto sobre la agricultura y la ganadería de Euskadi.

En el encuentro, en el que han participado las diputaciones forales, organizaciones agrarias, cooperativas y entidades técnicas, se ha realizado un diagnóstico compartido de la situación y se han acordado nuevas actuaciones para responder a las necesidades más inmediatas del sector y avanzar en medidas de adaptación a medio y largo plazo.

El diagnóstico elaborado confirma el "carácter excepcional" de la situación meteorológica, ya que julio se ha convertido en el mes "más seco del siglo" en Gipuzkoa y la temperatura media registrada hasta el 27 de julio se sitúa 2,2 ºC por encima del promedio del periodo 1991-2020, un "récord histórico". Además, el indicador mantiene a buena parte de Euskadi en situación de advertencia y sitúa Llanada Alavesa como una de las zonas más afectadas.

En este contexto, los efectos comienzan a apreciarse en buena parte de las producciones tardías. Mientras que los cereales y las patatas de siembra temprana han registrado un comportamiento normalizado, las siembras tardías presentan "pérdidas" tanto de rendimiento como de calidad. En parte de la horticultura, se han detectado mermas de hasta el 50% en la floración y el cuajado del tomate, mientras que, en algunos casos, el maíz ha llegado a sufrir pérdidas de hasta el 90%.

También se están registrando problemas de nascencia en girasol, reducciones de producción en remolacha y afecciones en frutales como el manzano y el 'kiwi'. En viticultura, la vendimia se prevé adelantada y con buenas perspectivas sanitarias, aunque la evolución definitiva de la cosecha dependerá de las precipitaciones que puedan registrarse durante el mes de agosto.

"ESTRÉS" EN LA GANADERÍA

El Gobierno Vasco ha trasladado que la situación resulta "especialmente preocupante para la ganadería", ya que el estrés térmico está reduciendo la productividad y la capacidad reproductiva de distintas especies, mientras que la falta de agua y de pastos está obligando a muchas explotaciones extensivas a "consumir ya el forraje reservado para el invierno".

En las explotaciones de vacuno de leche, las olas de calor están provocando pérdidas medias de entre cinco y siete litros de leche por vaca y día, además de una disminución de la eficiencia reproductiva de entre el 30% y el 50%. En el ovino, también se observan descensos de producción y dificultades reproductivas asociadas al incremento de las temperaturas.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha explicado que la prioridad de la reunión es "acompañar al sector en un momento especialmente complejo, dando respuesta a las necesidades más urgentes sin perder de vista que el cambio climático obliga a reforzar la resiliencia de las explotaciones mediante actuaciones estructurales y una mejor planificación".

En este sentido y como primera respuesta, el Gobierno Vasco convocará la próxima semana la Mesa de Forrajes, con el objetivo de "coordinar las necesidades de alimentación animal y analizar posibles fórmulas de compra conjunta y suministro para las explotaciones más afectadas".

Asimismo, en septiembre se constituirá una Mesa del Agua específica para el sector agrario, en la que se abordarán cuestiones relacionadas con la gestión del recurso, la mejora de la eficiencia hídrica, la modernización de regadíos y las necesidades de abastecimiento de las explotaciones.

Paralelamente, el Ejecutivo Vasco continuará realizando las gestiones necesarias para adelantar al 15 de octubre el anticipo de las ayudas de la PAC, una medida destinada a "reforzar la liquidez del sector en un momento especialmente delicado".