El alumnado de Aiaraldea (Álava) lidera acciones de sensibilización contra el desperdicio alimentario

Agenda Escolar 2030 - CUADRILLA AIARALDEA

VITORIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de once centros educativos de Aiaraldea (Álava) ha trabajado durante el curso 2025-2026 en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, centrado en la producción y el consumo responsables, dentro del programa Agenda Escolar 2030, donde el eje de trabajo ha sido la problemática del desperdicio alimentario, una cuestión con "importantes repercusiones sociales, económicas y medioambientales".

En una nota, la Cuadrilla de Aiaraldea ha explicado que, tras el diagnóstico realizado el pasado curso, durante este año escolar se han desarrollado las acciones acordadas de manera conjunta en el foro inicial y el foro escolar.

Fruto de este proceso participativo nació la acción transformadora 'Compra Inteligente' (Erosketa Adimendua), una iniciativa diseñada para concienciar a la población sobre la necesidad de reducir el desperdicio de alimentos y fomentar hábitos de consumo más responsables.

A comienzos del mes de mayo, el alumnado fue el encargado de diseñar y dinamizar dos puntos informativos instalados en Laudio y Amurrio. A través de esta actividad, los estudiantes trasladaron a la ciudadanía información sobre las causas y consecuencias del desperdicio alimentario, además de ofrecer recomendaciones prácticas para "planificar mejor las compras, aprovechar los alimentos y reducir los residuos generados en los hogares".

Como cierre del curso, se han celebrado los correspondientes foros municipales, espacios de encuentro entre el alumnado y representantes de los ayuntamientos en los que se ha compartido el trabajo realizado durante el año, así como las propuestas y compromisos elaborados en torno al ODS 12. Estos encuentros tuvieron lugar el 21 de mayo en Laudio, el 2 de junio en Ayala y el 4 de junio en Amurrio.

"Con la finalización del curso escolar, desde la Cuadrilla de Aiaraldea queremos agradecer la implicación, el esfuerzo y la dedicación de los centros educativos participantes, así como el compromiso mostrado por el alumnado y el profesorado a lo largo de todo el proceso", ha señalado el presidente de la Cuadrilla de Aiaraldea, Iñigo Pinedo, antes de "animar la comunidad educativa a seguir participando en esta iniciativa durante el próximo curso".