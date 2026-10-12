Ambiente soleado, con ligero aumento de la nubosidad por la tarde, este martes en Euskadi

Nubosidad en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi ambiente soleado, con ligero aumento de la nubosidad por la tarde.

Una vez disipadas las nieblas de primeras horas, el cielo se mantendrá prácticamente despejado. A partir de la tarde el viento se fijará del norte-noroeste y aumentará algo la nubosidad, sobre todo en el norte.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios y se esperan máximas de 23-24 ºC, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 ºC del interior y los 15 ºC en la costa.