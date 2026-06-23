Ambiente tórrido, con máximas en el entorno de los 40 ºC, este miércoles en Euskadi

Archivo - Jornada de sol y cielos despejados en una playa de Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi otra jornada de ambiente tórrido, con máximas que se moverán de nuevo en el entorno de los 40 ºC en muchos puntos, mientras que las mínimas serán superiores a los 20 ºC en gran parte de la mitad norte.

Se esperan cielos poco nubosos, con nubes de evolución por la tarde en el interior. Otro día más soplará el viento del sureste y al final del día podrían irrumpir vientos del oeste intensos en la costa.