Las AMPAs de Bilbao denuncian "dejadez institucional" ante las olas de calor y piden "soluciones inmediatas" en escuelas

Imagen de integrantes de las ampas de los centros educativos públicos de Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de padres y madres de distintas AMPAs de centros educativos públicos de Bilbao han mostrado su total hartazgo por la dejadez institucional para paliar las olas de calor que afectan a los menores en los colegios y han demandado "soluciones inmediatas" para salvaguardar la salud los niños y "contar con planes de climatización y aislamiento eficaces que terminen con la situación de desprotección" en la que se encuentra el alumnado.

Las asociaciones de padres y madres han asegurado que las escuelas e institutos "tienen responsables directos, tanto de su planificación como de su mantenimiento, que son el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco".

No obstante han denunciado que "son responsables de las excusas, las demoras, la burocracia y sobre todo la falta de soluciones a un problema de gravedad absoluta". En este sentido, han asegurado que "desde luego, no está en su mano apagar el sol, pero sí tomar las medidas necesarias para hacer que los centros de enseñanza públicos no se conviertan en auténticos hornos que ponen en riesgo la salud de los niños y que hacen inviable el aprendizaje".

Desde el AMPA del Colegio Pagasarribide en Bilbao, han denunciado que un menor o una menor de segundo de primaria ha tenido que ser atendido por un ambulancia en el centro a las diez y media y posteriormente trasladado al hospital, el segundo caso en esta semana en el mismo centro.

En ese sentido, los representantes de las Asociaciones de Madres y Padres, han denunciado que sus hijos "padecen estos días unas condiciones lamentables en sus centros educativos" en las que sufren temperaturas en las aulas que llegan, en algunos casos, a los 35 grados, "muy por encima de lo que la legislación considera el umbral aceptable para desarrollar trabajos sedentarios, cuyo rango está entre los 17 y un máximo de 27 grados.

"PROFUNDA PREOCUPACIÓN"

En ese sentido, han mostrado como madres y padres, "su profunda preocupación por las consecuencias que esta situación puede acarrear en la salud del alumnado". Según han dicho, las lipotimias, las gastroenteritis, el agotamiento y otras dolencias son cada vez más frecuentes en los centros de enseñanza.

Según han destacado, las familias viven "más pendientes que nunca del teléfono", por si les avisan desde dirección que sus hijos han sufrido un golpe de calor.

En estas condiciones, han denunciado, la enseñanza "se convierta en algo impracticable" y que "a 35 grados, aprender, es imposible", motivo por el cual, han manifestado su "total hartazgo ante la dejadez institucional para paliar los efectos de las olas de calor extremo"

A su juicio, "no es normal, ni aceptable, que esta situación se repita" en los centros, "año tras año, curso tras curso" y se han preguntado "qué desgracia tiene que pasar para que se tomen medidas".

Para las AMPAs, escuelas e institutos tienen responsables directos, tanto de su planificación como de su mantenimiento, que son el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco y han afirmado que cada cual desde sus competencias, pero que "ambos son responsables de las excusas, las demoras, la burocracia y, sobre todo, la falta de soluciones a un problema de gravedad absoluta".

Según ha dicho, las olas de calor no son nuevas, y además "son predecibles", por lo que se han preguntado por qué no se anticipan a situaciones como las que se viven estos días.

Según han dicho, existen múltiples sistemas para combatir el calor", se han preguntado por qué no están ya en marcha, han repetido que "están hartos y han asegurado que "basta ya de excusas, de desidia y de mentiras", porque al igual que las olas de calor son y serán cada vez "más graves", las peticiones de los centros para paliar sus consecuencias "tampoco son nuevas".

Por ello, las familias de los centros de enseñanza pública de Bilbao exigen "soluciones inmediatas" para salvaguardar la salud de los menores ante las cada vez más frecuentes olas de calor, y de frío en invierno, así como planes de climatización y aislamiento eficaces que terminen con la situación de desprotección en las que se encuentra el alumnado".

Demandan igualmente, planes para adaptar, con la debida antelación, y en todas las etapas escolares, horarios, actividades e incluso menús para afrontar estas situaciones, así como colaboración entre las instituciones competentes para poner la salud y el bienestar de los menores, así como su derecho a la educación, "por encima de las excusas administrativas y patrimoniales".

Exigen del mismo modo "un giro de 180 grados en la planificación de los patios de las escuelas y sus entornos", para "naturalizar los patios, dotándolos de materiales naturales y sombras", a fin no solo de " paliar el calor y sus efectos, sino también a impulsar los proyectos educativos", con "inversiones reales, no migajas cosméticas".

"INTERLOCUCIÓN DIRECTA"

Las asociaciones demandan igualmente "interlocución directa" con las personas responsables, para abordar las necesidades en los centros, "para que las escuchen de primera mano", así como "ejecutar las inversiones necesarias" para dignificar la red de educación pública vasca, por ser la única que garantiza la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la enseñanza universal del euskera.

Para las asociaciones de padres es "intolerable" que con el dinero público se subvencionen privilegios en las escuelas concertadas mientras en la pública ni siquiera se garantiza la salud del alumnado".

Han denunciado igualmente que la salud laboral del profesorado y del personal no docente de los centros "está siendo vulnerada a diario", por lo que llaman a las instituciones competentes, Osalan e Inspección de Trabajo, a que se personen en los centros y "verifiquen a qué temperaturas están desempeñando sus funciones".

Según han explicado en el marco de la comparecencia, en algunos centros hay un proyecto para poner toldos, pero "no se invierte el dinero que se debería de invertir en la infraestructura de todas las escuelas públicas".

Según han denunciado, muchas veces Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao "se pasan la pelota unos al otro"y son los niños "los que lo sufren"

En alusión a la "desgracia tiene que pasar para que se tomen medidas", han asegurado que "ese suceso ha llegado" y han recordado a la niña de cuatro años que tuvo que ser atendida en Pagasarribide.

Respecto a las acciones que están llevando a cabo para visibilizar sus reivindicaciones al aludido al corte de carretera y la "guerra de agua reivindicativa" esta tarde, a partir de las 15.00 horas o la concentración a partir de las 16.30 en la escuela de Indautxu, en la que los congregados se colocarán unas caretas "como de pollo, bajo el lema, no somos pollos, aunque esto parezca un horno".