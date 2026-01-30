Amurrio (Álava) prorroga el V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres hasta el 31 de diciembre de 2026

VITORIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Amurrio (Álava) ha aprobado la prórroga del V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, Aingurak, hasta el 31 de diciembre de 2026 para garantizar la continuidad de las medidas y acciones que promueven la igualdad real en todos los ámbitos de la vida del municipio.

Desde su aprobación en 2022, Aingurak ha impulsado políticas adaptadas a la realidad de Amurrio, como la consolidación de la figura de la técnica de Igualdad, y o la puesta en marcha espacios de información, sensibilización y participación, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

"La igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad para nuestro municipio. Con esta prórroga, aseguramos que todas las acciones previstas en Aingurak se lleven a cabo de manera completa y eficaz", ha destacado la concejala de Igualdad, Ixone Saratxaga, que ha añadido que queda por delante el "reto de seguir construyendo un Amurrio más justo y participativo, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades".

El Ayuntamiento dará traslado de este acuerdo a Emakunde, cumpliendo con la normativa vigente en materia de igualdad y reforzando el compromiso local con la planificación y seguimiento de las políticas de género.