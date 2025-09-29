Anabel Alonso espera sorprender al público con su faceta dramática en "La mujer rota", un "esfuerzo y reto tremendo"

La actriz Anabel alonso y la directora heidi Steinhardt en la presentación del estreno absoluto en el Teatro Arriaga de "La mujer rota". - EUROPA PRESS

La actriz Anabel Alonso espera sorprender al público con su faceta dramática en su interpretación de "La mujer rota", que ha supuesto "un esfuerzo y un reto tremendo" pero que, a sus 60 años y después de 40 años de profesión, le apetecía hacer y que supone "un punto de inflexión" en su carrera, alejándose de su registro cómico más habitual.

Anabel Alonso ha presentado este lunes el "estreno mundial" en el Teatro Arriaga de Bilbao de "La mujer rota", el monólogo que protagoniza basado en el texto de Simone de Beauvoir bajo la dirección de Heidi Steinhardt, que verá la luz en la capital vizcaína los días 1 y 2 de octubre antes de recalar en Madrid y de emprender posteriormente una gira.

En "La mujer rota", Anabel Alonso se aleja de su registro cómico más habitual para interpretar a un personaje "cargado de conflicto y emoción, a una mujer que lo ha entregado todo y ha perdido el vínculo con su propia identidad".

Tras representar "La Celestina" hace dos años, la actriz santurtziarra vuelve al Teatro Arriaga para dar vida sobre el escenario a Murielle, una mujer "sacrificada, que ve anulada su personalidad, y entrega sus sueños, sus deseos y su vida al servicio de los demás". A través de una confesión íntima, el texto retrata la caída emocional de una mujer que "lo ha entregado todo -como madre, esposa e hija- y que, en ese proceso, ha perdido el vínculo con su propia identidad".

Anabel Alonso, que ha reconocido que para ella es más difícil hacer comedia que drama, ha destacado que "parece ser" que es la primera vez que se lleva a escena este texto literario en una obra que tiene "su mensaje pero no es panfletaria". Según la actriz, el mensaje se puede sacar es que "en tanto en cuando no es hija, madre o esposa como que no encuentra su sitio en la vida, algo que le ha pasado y pasa a muchas mujeres".

También ha reconocido que es "un reto" llevar a escena el texto "tal cual" de Simone de Beauvoir porque "no nos han permitido licencias". Alonso ha explicado que este monólogo "tiene varias dificultades añadidas" porque es "un texto endiablado, es como una tormenta de pensamientos infernal, un caos mental" y memorizarlo ha sido "un esfuerzo y un reto tremendo" por "el ritmo trepidante verbal, físico y emocional. "Es un 'crossfit' actoral el que hago", ha dicho.

Anabel Alonso ha afirmado que con esta obra se ha "pasado de tesitura", ya que "se junta una gran autora con un reto actoral". Según ha reconocido, después de 40 años de profesión se lo está poniendo "cada vez más difícil", pero el texto "tenía mucha calidad y a nivel vital me apetecía". "Acabo de cumplir 60 años y este reto es como un punto de inflexión, espero que el público se sorprenda de mi actuación en escena, de ver mi faceta menos conocida", ha añadido.

"AUTOEXILIO"

Por su parte, Heidi Steinhardt ha explicado que la obra sitúa a una mujer en Nochevieja que "está pasando una noche en la que está rumiando y muy conectada con su dolor, con su bronca y su furia, a partir de unas pérdidas radicales que ha tenido y que marcan un punto de inflexión en su vida o en su no vida, porque está encerrada en una especie de autoexilio donde vive con ella misma". "Tiene intenciones de ser acompañada, de reconquistar antiguos amores y lo que viene de fuera es el silencio, es la nada, no hay respuesta satisfactoria frente a esa necesidad que ella tiene", ha detallado.

Para la directora, lo "interesante" de la obra es que, "lo que se propone al principio, una mujer que pierde un amor y que intenta reconquistarlo, se transforma en una obra muy dura, con un dolor mucho más visceral y radical, y empezamos a entender porqué esa mujer está en ese estado de furia y de ira, sin filtro, diciendo cualquier cosa que se le ocurre, habitando su propia tragedia todo el tiempo sin parar".

Por otro lado, ha afirmado que traer a escena a Simone de Beauvoir es siempre "rico e interesante" porque "genera pensamiento y preguntas". "La obra es rica por donde se la mire y esperamos estar a la altura", ha dicho.

Asimismo, ha afirmado que "si hay algún mensaje es que deja bastante claro que hay pérdidas y dolores en la vida que son irreparables y que nos seguimos preguntando cómo vive esa gente que transita esas pérdidas y si es posible una vida feliz después de transitar dolores tan profundos". "Es una obra que hace mucha teoría y praxis sobre el dolor", ha remarcado.

Además, ha subrayado que la obra de Beauvoir "invita a la reflexión y a pensar y no lo pone fácil para el espectador", aunque, a la vez, "lo toma muy en cuenta y es casi protagonista, porque es una obra en la que hay que estar muy atento con la información que se va dando para entender la matriz de la historia".

Tras destacar que el texto original no lleva puntuación, "lo que acentúa la idea de una 'verborragia' sin fin", ha explicado que eligió esta obra porque, a nivel literario, Simone de Beauvoir es "una bomba y una de las autoras más importantes del siglo XX" y, además, "no hay tantas obras monologadas".

Por otro lado, ha considerado que "los mejores actores dramáticos son los actores cómicos porque tienen una profundidad y, al fin y al cabo la comedia es una tragedia, y siempre es interesante ver a un actor cómico hacer drama".

THE WOMAN DESTROYED

Simone de Beauvoir publicó The Woman Destroyed (La mujer rota) en 1967 como una colección de tres relatos, en los que la autora expone las crisis vitales y emocionales de mujeres burguesas y feministas que se ven "rotas" por la sociedad, al haber construido sus vidas en torno a los roles de esposa y madre, y perder el referente de su propia identidad cuando estos desaparecen o la mirada masculina se retira.

Los cuentos "La edad de la discreción", "Monólogo" y "La mujer rota" exploran las problemáticas de la vejez, la soledad y el derrumbe matrimonial.

La entradas para el estreno absoluto en Bilbao de "La mujer rota", a un precio de 14 a 26 euros (con descuentos), están ya a la venta en la web del Teatro Arriaga o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.