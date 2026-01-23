De Andrés acusa a PNV y PSE de "marginar" al PP para hacer con EH Bildu el estatuto "del frente de la decadencia"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y la parlamentaria popular Ana Morales, en rueda de prensa en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado al PNV y al PSE de "marginar e ignorar" a los populares de las conversaciones para la reforma del Estatuto, para hacer con EH Bildu "un estatuto del frente de la decadencia" y no un nuevo texto "de consenso".

En una rueda de prensa en Bilbao, De Andrés ha recordado que la última vez que se reunió con el PNV para tratar sobre la reforma del estatuto fue en noviembre de 2024 y después, según ha dicho, ha habido un debate entre PNV, PSE y EH Bildu, "las tres formaciones del frente de la decadencia" y a los populares no se les ha comunicado nada, por lo que no conocen "absolutamente nada" de las conversaciones.

De Andrés ha denunciado que se está "marginando e ignorando" al PP del País Vasco, lo que, según ha advertido, "no tiene ningún sentido ni es bueno", porque "acabará siendo el estatuto de un frente, no un estatuto de consenso que es como tiene que ser siempre".

En ese sentido, ha defendido que la presencia del Partido Popular es "imprescindible", no solamente porque representa "a más de 100.000 vascos", sino porque representa a "una mayoría social de los españoles" y es "el primer partido del conjunto de España".

Además, ha remarcado que "lo que se está planteando no solamente es un estatuto interno, es el estatuto de relación del País Vasco con el conjunto de España".

Por ello, ha dicho que el "pretender hacer un documento que aspira a establecer las relaciones entre el País Vasco y el conjunto de España y hacerlo sin el principal partido de España" le hace llegar a la conclusión de que se trata del "estatuto de un frente".

Y ese "frente", ha denunciado, es "el de la decadencia, en el ámbito ético, respecto a las corrupciones de unos y de otros, del PNV y del PSE, y la "degradación moral de EH Bildu", y también "en el ámbito moral, porque todos se toleran las cosas unos a otros".

"Y eso tiene una alternativa muy consistente en el conjunto de España, que es una alternativa que Euskadi necesita", ha asegurado en referencia al Partido Popular.

CAMPAMENTO DE BERNEDO

Por otro lado, ha dicho que no le parece bien el anuncio de nuevas colonias este verano en el campamento de Bernedo (Álava), cuando está siendo investigado por delitos contra la libertad sexual, y ha advertido que todo lo ocurrido en estos campamentos es consecuencia de que hay "unas determinadas conductas que suceden en el País vasco que políticamente se toleran".

En ese sentido, ha asegurado que el Gobierno Vasco sabía lo que estaba ocurriendo "desde el año 2024" porque "tenía información y denuncias, pero no hizo nada". "Ha vuelto a suceder en el año 2025 y la laxitud del Gobierno Vasco ha sido la misma y hay envalentonamiento de aquellas personas que cometen este tipo de actitudes".

"Si no hay una exigencia social, y particularmente de aquellos en los cuales la sociedad confía, que es son los órganos políticos, se envalentonan y se mantienen a sus trece", ha advertido, para criticar que "quienes organizaban estos campamentos lo hacían con la convicción de que hacían algo conveniente y, por lo visto, nadie desde el Gobierno vasco y las instituciones públicas les ha parado".

Según ha dicho, se trata de "una reincidencia por los dos lados, por aquellos que los perpetraron y por aquellos que no los pararon, porque ya sucedió que no los pararon en 2025 cuando lo sabían desde septiembre de 2024".

Para Javier de Andrés, lo ocurrido es "una muestra del paso atrás en la exigencia ética que vivimos en el País Vasco, que está encabezada por tres formaciones políticas: EH Bildu, PNV y PSE, que constituyen un frente en el cual todos se cuidan unos a otros".

CARTELES DE VOX

Por otro lado, preguntado por los carteles aparecidos este pasado jueves en Vitoria contra la inmigración firmados por Vox, en los que se advierte que "en 2039 habrá más extranjeros que vascos en Vitoria", Javier de Andrés, que ha dicho que no ha visto las pancartas, ha afirmado que "al margen de lo que puede decir Vox en ese respecto, es cierto que tenemos un problema demográfico muy importante en el conjunto de Europa, que en el País Vasco es especialmente delicado".

En cuando al modo de "expresar" que tenemos "ese problema demográfico", el líder del PP vasco ha considerado que "se puede expresar de mil maneras".

Javier de Andrés ha señalado que "hay una tendencia cultural que nos conduce a esa situación y hay que saber abordarlo". En ese sentido, ha señalado que hay experiencias de aquellos países que ya lo han vivido, como Francia o Bélgica, "donde no se ha sabido resolver y hay que tomar lectura de todo eso".

En cualquier caso, ha dicho que "cualquiera que se incorpore en nuestra sociedad tiene que ser con el mismo ánimo que lo hace y lo debe de hacer cualquier persona oriunda del País Vasco, España y Europa, que es comprometiéndose con esta sociedad y, desde luego, aceptando las normas que tenemos marcadas".

"La política que tenemos que hacer es la de evitar los retos que vemos que se han constituido en otros lugares de Europa, que han llevado a una marginación de esa parte de la sociedad, que no se ha incorporado, que no se han organizado en la vida social con una participación en todos los ámbitos y luego han llegado a unas tensiones sociales muy grandes que las están padeciendo ahora mismo", ha concluido.