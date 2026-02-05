De Andrés censura que la inoculación de vacunas caducadas en Osakidetza es "un caso flagrante de una gestión pésima"

Archivo - El presidente del PP vasco, Javier De Andrés - Carlos González - Archivo

VITORIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés, ha afirmado que la inoculación de vacunas caducadas a la población es "un caso flagrante de una gestión pésima" en Osakidetza, dentro de un asunto que "da la sensación de que es más amplio de lo que inicialmente se había transmitido y que, además, se había transmitido tarde".

De Andrés ha denunciado este jueves que, "cuanto más se conoce, más se ve que han fallado muchas cosas" en la gestión de las vacunas por parte del Departamento de Salud y Osakidetza en declaraciones previas a la celebración del primer pleno ordinario del año en la cámara vasca.

El presidente del PP vasco ha censurado que todavía hay "muchas dudas" al respecto en asuntos tales como "cuál ha sido todo el procedimiento, cuándo se enteró el Gobierno y el lehendakari, y cuándo han hecho las consultas", así como conocer si las personas inoculadas "se tienen que revacunar o no".

Para el líder popular, "hay una serie de elementos que demuestran que esto no era una cosa ocasional ni excepcional, sino que da la sensación de que es más amplio de lo que inicialmente se había transmitido y que, además, se había transmitido tarde".

"El lehendakari no va a resolver esto diciendo que tenemos que arrimar el hombro. Los que tienen que arrimar el hombro y hacer las cosas bien son aquellos que tienen la responsabilidad", ha zanjado.