De Andrés cree que Euskadi necesita "un Estatuto que dé más libertad a los vascos y no basado en fenómenos identitarios"

Cree que PP es el que "más respalda la identidad vasca" y "algunos se inventan cómo tiene que ser" Euskadi porque no les "gusta cómo es"

BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha reivindicado que Euskadi necesita "un Estatuto que dé más libertad a los vascos y no condicione" y que no se "base en fenómenos identitarios que conducen a más coerción del Gobierno Vasco".

En un encuentro del Foro Nueva Economía en Bilbao, acompañado de la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, el presidente del PP vasco ha considerado que el Estatuto de Autonomía de Gernika "es bastante mejorable" y se pueden hacer "muchas modificaciones" que conduzcan a "una gestión mejor" de Euskadi.

A su entender, "necesitamos es un Estatuto que dé más libertad a los vascos y que no condicione y, desde luego, que no se base en fenómenos identitarios que conducen a más coerción del Gobierno respecto de cada uno de los ciudadanos". En este sentido, ha lamentado que, por ejemplo, se ha "laminado" en Euskadi la "libertad de poder escoger el modelo educativo de tu hijo".

Por otro lado, ha asegurado que no cree al líder del PSE-EE Eneko Andueza cuando asegura que su partido no apoyará la inclusión del derecho a decidir en un nuevo estatuto porque "antes también decían que no aceptarían el término 'nación' y ahora sí que lo aceptan". "No tenemos por qué creerles", ha apuntado.

Javier De Andrés, para quien el independentismo es "una malísima opción", ha reivindicado que "el autogobierno tiene mucho sentido", pero también "la unión hace la fuerza" y la Constitución y el sistema estatutario "están dando lugar a modelos de éxito de autogobiernos que funcionan bien".

Euskadi, sin embargo, es, a su entender, una de las autonomías que "no han sabido gestionar bien su autogobierno" y que evidencia que "más autogobierno no es más bienestar", ya que tiene "cada vez menos peso económico, menos industria, menos oportunidades" y se van "más jóvenes y más talento".

Para el presidente del PP vasco, su partido es el que "más respalda la identidad vasca en todos los órdenes, la forma de ser de los vascos, de ahora y de antes" porque, según ha indicado, "hay algunos que lo que están haciendo es inventarse cómo tienen que ser los vascos" porque "no les gusta cómo es Euskadi" y quieren "una Euskadi diferente que tienen en su cabeza".

"A nosotros nos gusta la Euskadi de verdad, la que hay, la que disfruta con los goles del Athletic pero también de la selección española, que veranea maravillosamente en Zarautz pero también en Marbella o Huelva, con naturalidad", ha subrayado, precisando que "la identidad vasca tradicional es la del autogobierno, pero con pertenencia a España".

Según ha indicado, "los vascos somos españoles de primera generación, y negar eso es negar la identidad vasca". "Y todos esos partidos que dicen que nosotros no apoyamos la identidad vasca es porque se han inventado una identidad distinta, que no es la tradicional y no es la que hizo a los vascos españoles de éxito", ha manifestado.

De Andrés ha vuelto a criticar, asimismo, que "ni siquiera se evaluaran" las propuestas que realizó el PP en los tres territorios vascos al proyecto de revisión fiscal, que no se "quiso negociar" con su partido y que finalmente salió adelante con el apoyo de PNV, PSE-EE y Podemos.

En todo caso, ha asegurado que el PP está "solo" defendiendo que "tiene que haber una libertad de disponer de los recursos que has generado en la mayor medida posible", pero "con una parte de la sociedad que comparte esa opinión superior al voto" con el que cuenta su formación.

A su entender, el PNV "realmente tiene una dependencia de la izquierda muy grande y le cuesta mucho el plantarse ante esa situación", algo que a una parte de su electorado "seguramente le disgusta".

Los jeltzales, ha considerado, no tienen "un proyecto que defiendan con valentía a pesar de que eso le pudiera costar perder el Gobierno". De este modo, ha apuntado que para el PNV "su proyecto real político es mantener el Gobierno".

CONTINUISTA

Por otro lado, ha opinado que el Gobierno de Imanol Pradales tiene "un modelo muy continuista" que, en su primer año de mandato, "profundiza en los errores" de la gestión que venía desarrollando el PNV.

Así, ha advertido de que el Ejecutivo de Euskadi "tiene más asesores que el Gobierno británico" y ha adoptado "algunas decisiones desafortunadas, como unas cuantas puertas giratorias muy notables o incluso ascender a una persona que estaba condenada por corrupción".

Asimismo, Javier de Andrés ha lamentado que en Euskadi "ha habido una voluntad ideológica por encima de la prestación" de servicios públicos.

Así, ve "un afán ideológico" en el sistema educativo que "conduce a la euskaldunización del conjunto de la población, independientemente de sus circunstancias familiares, lingüísticas, personales, etc", lo que "dificulta muchísimo las posibilidades de desarrollo educativo", especialmente desde que "hay una inmigración notable". Esta política, ha advertido, ha llevado a la educación vasca a estar "en el puesto 14 de 17" comunidades autónomas.

Del mismo modo, ha advertido de que en la sanidad "más de la mitad de la plantilla es eventual" porque se plantea una "exigencia lingüística superior a la realidad social vasca", lo que hace que los profesionales busquen su "mejores opciones" en otras zonas.

Por su parte, ha defendido que se actúe "con más naturalidad" y se responda a la demanda "conforme a las posibilidades" de la sociedad vasca.

En materia energética, ha advertido de que Euskadi produce "solamente un tercio de la energía que consume" y la cuota de renovables está "en el 6% cuando se ha llenado de renovables el conjunto de España" en los últimos años. "Un mix que no es mix, sino una deplorable situación de dependencia y de falta de oportunidades económicas", ha apuntado.

Según ha indicado, "hay que ser más abierto a la posibilidad de instalación de energías renovables o de todo tipo". De este modo, ha advertido del "peso que tiene la izquierda en cada decisión que se toma en Euskadi, de oponerse a cualquier cosa".

"Se opuso a la energía nuclear, se opuso también a la de ciclo combinado, se opuso al fracking, se opuso a los eólicos y se opone a las solares. Es que hay una oposición generalizada en Gobierno Vasco, en diputaciones y en ayuntamientos, con carácter generalizado. Y eso es lo que ha dado como consecuencia que estemos en este momento", ha sostenido.

LA OPA

En otro orden de cosas, se ha pronunciado sobre la consulta pública abierta por el Gobierno central sobre la OPA de BBVA a Sabadell y ha opinado que "a quien hay que escuchar aquí son los que tienen acciones en el BBVA y en el Sabadell".

"Lo normal es que opinen aquellos que son propietarios de acciones y se juegan su dinero en el Sabadell o en el BBVA. Creo que a esos a los que tenemos que escuchar y que sean ellos los que decidan cuál es la solución final", ha opinado.

En su opinión, "políticamente", dentro del ámbito de Euskadi, "la opción sería la de la fusión", dado que "lo que interesaría es que las cuentas del Sabadell se liquidaran en la Diputación foral de Bizkaia" porque "cambiarían las cosas de forma sustancial en los ingresos tributarios" de este territorio.

Sin embargo, teniendo en cuenta el ámbito general, "la diversidad de oferta también es un valor que se tiene que tener en cuenta" y, en este sentido, convendría "el mantenimiento de distintas ofertas, en este caso el Sabadell y el BBV por separado".