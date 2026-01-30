De Andrés denuncia la "gran inseguridad" que genera el uso de vacunas caducadas y que el Gobierno lo haya "ocultado"

El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo (i), el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés (d), antes del comienzo de una rueda de prensa, en la sede del PP, a 30 de enero de 2026, en Bilbao. - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha censurado la "gran inseguridad" que ha generado el uso de vacunas caducadas en Osakidetza y también que se haya "ocultado". En este sentido, ha considerado que, "si el consejero lo sabía y no se lo había dicho al lehendakari, el lehendakari tendría que perder la confianza en el consejero, y si el consejero se lo había dicho al lehendakari es la sociedad vasca la que pierde la confianza en el lehendakari porque lo han ocultado los dos".

En un rueda de prensa en Bilbao, junto al vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, el líder de los populares vascos ha lamentado la situación que se ha generado por el uso de vacunas caducadas en algunas organizaciones sanitarias.

Según ha indicado, "parece que el Gobierno Vasco sabía que se habían inoculado vacunas que no servían para nada, al menos, el día 15, posiblemente con anterioridad", pero no se ha hecho público "hasta el día 27". "Hasta que no se ha hecho público, el Gobierno Vasco lo ha ocultado. El consejero de Sanidad no había dicho nada", ha denunciado.

Por ello, ha dicho tener "una gran inseguridad por todo lo que ha ocurrido pero también por la forma en la que se ha tratado este tema, porque se ha ocultado".

DETERIORO DE LOS SERVICIOS

"Si el consejero lo sabía el día 15 y no se lo había dicho al lehendakari, el lehendakari tendría que pedir explicaciones y perder la confianza en el consejero. Y si el consejero se lo había dicho al lehednakari, es la sociedad vasca la que pierde la confianza en el lehendakari, porque nos lo han ocultado los dos", ha manifestado.

De Andrés ha anunciado que su grupo va a pedir "explicaciones" en el Parlamento Vasco para "saber qué es lo que está pasando" y por qué se está produciendo "constantemente este deterioro de los servicios públicos, a pesar de que se pagan más impuestos que nunca".