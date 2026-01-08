Andrés Martínez y José María Basoa se encuentran "bien" y regresan a Euskadi, según el Lehendakari

BILBAO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, quienes fueron detenidos en Venezuela en septiembre de 2024 bajo la acusación de espionaje, han sido liberados, se encuentran "bien" y regresan a Euskadi tras más de un año y medio detenidos "injustamente en una prisión de Venezuela por el régimen de Maduro", según ha informado el Lehendakari, Imanol Pradales.

En un mensaje en la red social X, Pradales ha señalado que la liberación de estos dos vascos es una noticia que "devuelve la tranquilidad a sus familias", a las que ha vuelto a trasladar todo el apoyo del Gobierno Vasco en esta nueva etapa.

"Desde Euskadi seguiremos reclamando siempre el respeto a la legalidad internacional, a las garantías judiciales básicas y a los derechos humanos", ha manifestado el jefe del ejecutivo vasco.