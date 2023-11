De Andrés (PP) critica la operación policial contra la concentración en Ferraz "dirigida" por Grande-Marlaska

Llama a "encauzar" las movilizaciones a través de las convocatorias del PP y anima a los vascos a salir a "defender la justicia" el domingo



BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, ha defendido la concentración que se celebró este pasado lunes ante la sede del PSOE en Ferraz al considerar que fue "una expresión popular espontánea" contra la Ley de Amnistía, y ha criticado la operación policial que fue "dirigida", en su opinión, directamente por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Además, ha llamado a "encauzar" las movilizaciones a través de las convocatorias del PP para que se desarrollen "con paz y respeto", y anima a los vascos a salir a las calles el próximo domingo porque tienen "las mismas razones para reclamar libertad, justicia, y el mantenimiento del Estado de Derecho".

De Andrés, en su primera rueda de prensa celebrada en Bilbao tras ser elegido nuevo presidente de los populares de Euskadi en el Congreso extraordinario del pasado fin de semana, se ha referido a la concentración celebrada ayer a la puertas de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz clamando contra la Ley de Amnistía que los socialistas han pactado con ERC y que está en vías de negociación con Junts. La protesta acabó con incidentes y carga policial.

El líder del Partido Popular vasco ha considerado, en primer lugar, que "en España está habiendo una reacción muy sana", porque se está defendiendo "la libertad y la tutela de los tribunales para que se haga justicia". "Es muy bueno que haya una reacción social porque significa que hay un pulso democrático", ha añadido.

A su juicio, es positivo que, "cuando a alguien se le quiere privar del derecho de justicia", al pretender que "unos políticos queden al margen de la administración de Justicia por conveniencias políticas", se reaccione.

En este sentido, ha recordado que el Partido Popular está convocando manifestaciones y lo va a seguir haciendo, ante "este pulso que se vive en España", y ha emplazado a secundar las concentraciones organizadas para el próximo domingo.

"Creemos que es bueno que todo ese ánimo que hay en la sociedad española para expresarse y para decir 'basta ya' a la limitación de nuestra libertad y de nuestra justicia se pueda hacer en los términos que plantea el PP. Por eso invitamos a todos aquellos que se sienten concernidos y afectados por la pérdida y la negación de la justicia que se va a hacer a los españoles por las decisiones de liberar a algunos políticos de su obligación de responder ante la justicia", ha indicado.

Javier de Andrés ha afirmado que las convocatorias de su partido, "como siempre, se desarrollan con absoluta paz, tranquilidad y con respeto a las personas, a los bienes y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Ante los incidentes ayer en Ferraz, ha asegurado que hubo "una operación policial que no es habitual". "La verdad es que a mí me sorprendió la forma en la que se utilizó la Policía. Tengo la sensación de que la operación de ayer fue dirigida más por un ministro que por un Cuerpo profesional que sabe cómo se tienen que hacer estas cosas", ha manifestado.

De esta forma, ha señalado directamente a Fernando Grande-Marlaska como responsable, y ha dicho que desconoce si este actuó así "por órdenes de Sánchez". "Pero el operativo de ayer no es habitual en una manifestación de este tipo. En cualquier caso, me gustaría que todas esas personas que tienen ganas de manifestarse y de expresar su rechazo a las decisiones que nos van a limitar en derechos, se hagan conforme lo plantea PP, que es con paz, con respeto y con una voz bien alta, bien clara y unívoca para reclamar justicia para todos los españoles", ha destacado.

Para De Andrés, lo que ocurrió este lunes ante la sede nacional del PSOE fue "una expresión popular, espontánea, que se tendría que canalizar mucho mejor si se respondiera a la llamada que hacía el PP".

Preguntado por si considera que fue 'desproporcionada' la actuación de la Policía, ha respondido que "no se hacen así de esta manera". "Yo he vivido muchas manifestaciones delante de mi sede y no ha pasado nunca esto. Nosotros nos hemos manifestado en Euskadi por personas secuestradas y teníamos delante a gente tirándonos botellazos y no se les disolvía. Entonces, no es el operativo que yo conozco, el que hubo ayer. Me parece que era un operativo distinto al que yo he conocido siempre", ha indicado.

En esta línea, ha dicho que a él le han lanzado "botellazos y piedras en una manifestación porque tenía delante a gente que no le gustaba lo que estaba haciendo, que era pedir la libertad de una persona que estaba secuestrada". "Entonces, lo de ayer me sorprendió", ha reconocido.

También ha señalado que le sorprende "muchísimo lo importante que es, de repente, hacer una manifestación con permiso", porque hacerlo sin comunicarlo parece que es "la mayor vulneración de derechos y antidemocrática que existe en este momento en España".

"Yo no he asistido en mi vida a una manifestación que no fuera anunciada y solicitada, pero he sufrido muchísimas que no estaban ni anunciadas ni advertidas. No sé si esto significa que, de repente, hay un despertar del rigor formal respecto de las manifestaciones que yo no conocía. Me parece muy bien. A ver si tenemos el mismo rigor para todas las cosas que nos estamos encontrando, que pueden vulnerar nuestra Constitución, nuestra libertad", ha enfatizado.



CONCENTRACIONES EN EUSKADI

A su juicio, esas movilizaciones también son necesarias en Euskadi, y ha considerado que, al margen de que tengan un mayor o menor éxito, son "un acicate". "El hecho de que los vascos se conformen con lo que está pasando, no me gusta", ha aseverado.

Por ello, cree que sería "muy bueno que los vascos tuvieran ese espíritu democrático, esa exigencia de igualdad, esa exigencia de libertad" que se ve en otros lugares. "No hay ninguna razón para que en Euskadi no se defienda. Me parece que tenemos las mismas razones para reclamar libertad y justicia", ha sostenido.

En todo caso, ha admitido que en Euskadi "hay circunstancias que no favorecen la libertad de expresión", que "se han vivido siempre y se siguen viviendo". No obstante, ha dicho que los populares están "aquí precisamente para defender y conseguir que eso se pueda hacer".

"Damos la oportunidad a todos los vascos de que puedan expresarse con libertad para mantener el Estado de Derecho en España y, lógicamente, en Euskadi", ha subrayado.