De Andrés pregunta a Pradales si quiere que "todas las leyes" vascas se aprueben en el Congreso, como el Concierto

Dice que PP estará en una "renovación del Estatuto de Autonomía" en clave de "servicio público", pero no de "obsesiones identitarias"



BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha preguntado al lehendakari, Imanol Pradales, si con la relación "bilateral" con el Estado asentada en el modelo del Concierto Económico quiere que "todas las leyes del País Vasco" se aprueben "también" en el Congreso de los Diputados, como ocurre con el sistema de financiación vasco.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Javier de Andrés se ha referido, de esta forma, al llamamiento que realizó ayer el lehendakari, Imanol Pradales, para consensuar un "gran pacto político" por el futuro de Euskadi para establecer una relación bilateral con el Estado que incluya el reconocimiento "de la realidad nacional" y que esté asentado en el modelo de Concierto para poder "crecer en autogobierno, convivencia y bienestar".

Javier de Andrés ha considerado que es "una historia que no se ajusta a la realidad". "Yo no creo que Pradales quisiera que esto funcionara como el Concierto Económico, que se decide y se aprueba en el Congreso de los Diputados", ha cuestionado, para afirmar que Pradales "está confundiendo sus pretensiones con lo que es la realidad, no creo que ese sea el modelo que quiera Pradales, que todo se apruebe en el Congreso de los Diputados".

Por ello, se ha preguntado "qué es eso de la bilateralidad" porque, según ha apuntado, para la negociación existe una comisión bilateral, pero el Concierto económico "se aprueba en el Congreso de los Diputados" porque "afecta al conjunto de los españoles y se aprueba donde se deciden las cosas del conjunto de los españoles". "¿Qué quiere, que las leyes en el País Vasco también se aprueben en el Congreso de los Diputados?", le ha interpelado al lehendakari.

CATALUÑA

Sobre el acuerdo de financiación para Cataluña acordado por el PSC y ERC, Javier de Andrés ha afirmado que, "directamente, no tiene por qué" afectar a Euskadi, pero ha dicho no tener "ninguna duda" de que "va a afectar de forma negativa" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya ha hablado de que se va a duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial y nosotros tenemos que acudir a esa partida con un 6,24%, con nuestra parte alícuota, o sea que ya se está diciendo que nos va a afectar".

A su entender, "pensar que esto no va a afectar a Euskadi es no conocer cómo funciona el Concierto económico". Euskadi, ha señalado, tiene un sistema que "era singular y, ahora, no va a ser singular", sino que "vamos a entrar en un sistema en el cual ya va a estar prácticamente un 30% de la población española y eso nos deja a nosotros en una posición de negociación que es distinta y, me temo que peor", con "menos protagonismo, menos singularidad y menos capacidad de negociación".

"Nosotros estamos en una posición singular y podemos acabar estando en una posición de régimen común que no es la deseable", ha reiterado, para subrayar que "nunca en el Partido Popular" han hablado de que el Concierto Económico vasco es "un privilegio".

En esa línea, ha explicado que lo que están diciendo todos los representes "acreditados" del PP es que lo que se quiere hacer en Cataluña "no es como el Concierto económico", y ponen "como modelo el Concierto Económico porque tiene respaldo constitucional".

Preguntado si querrían las comunidades gobernadas por el Partido Popular algo parecido al Concierto Económico vasco, ha dicho que no, para añadir que "puede haber algunas que les convendría y a otras que no", al tiempo que ha asegurado que hay "una voluntad de resolver los problemas conjuntamente y de financiar las necesidades del conjunto de España de forma conjunta", porque es una forma que "puede funcionar bien".

Según ha dicho, "lo que hay que hacer es un sistema que sea equitativo y que responda a las realidades de cada una de las comunidades autónomas", con unas que "aportan más y otras que aportan menos".

AUTOGOBIERNO

Por otro lado, Javier de Andrés se ha referido a la ronda de contactos anunciada este pasado lunes por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, para abordar la cuestión del nuevo estatus y ha recordado que el dirigente jeltzale "dijo más cosas", entre ellas que, "ya tenía el 95% acordado", por lo que ha criticado que "nos van a llamar, por lo visto, para el 5%".

Tras considerar "poco cortés el que se hagan las cosas de esta manera" y reconocer que le gustaría que hubiera "una actitud más abierta", Javier de Andrés ha remarcado que los populares han estado "en las modificaciones de todos los estatutos, 16 de los 17, excepto en el de Cataluña", porque "el objetivo y el planteamiento que tenía ese estatuto no era de servicio público, como ha sucedido en todos los demás, sino que era un proyecto identitario nacionalista excluyente".

Por ello, ha dicho que el PP estará también en una renovación del Estatuto vasco de Autonomía si van en "la clave de servicio público, de resolver problemas de los ciudadanos y de mejorar las libertades", y no en la línea de "obsesiones identitarias, de restringir la libertad de las personas y de enfocar cómo tiene que ser el ciudadano conforme a un modelo preestablecido desde la perspectiva nacionalista, que es lo que pasó en el Estatuto de Cataluña".

En ese sentido, ha asegurado que, cuando Ortuzar llame al PP, van a participar en los encuentros porque, según ha dicho, "hay cosas que serían importantes reflejar en el Estatuto", como las "limitaciones" que existen para estudiar en español o para acceder al empleo público.

En su opinión, "hay espacios en los cuales el Estatuto puede mejorar mucho con la finalidad de ampliar la libertad y hacer más libre Euskadi y dar más oportunidades a todo el mundo".

Sobre la forma en la que se abordará la ponencia sobre autogobierno, ha considerado "secundario las formas en las que se tramite". "Si se consigue hacer un planteamiento que vaya en un enfoque de servicios públicos y de aportar libertad y modernidad al Estatuto, puede ser en un sitio o en otro, pero, lógicamente al final va a tener que estar en el Parlamento Vasco, eso sin duda".

PACTO ÉTICO

Por otro lado, Javier de Andrés ha insistido en que los populares no comparten el "punto de partida" del decálogo presentado por el lehendaladi para un Pacto Ético por "una actividad política ejemplar" en Euskadi y ha considerado que "decir que aquí estamos mejor que en otras comunidades autónomas es tener poca sensibilidad hacia lo que está pasando".

En ese sentido, ha recordado a Pradales que, en la pasada legislatura, "se ha profanado con heces la tumba de un político y no se ha condenado en el Parlamento Vasco porque no todo el mundo estaba de acuerdo con que eso era condenable". "Y lo mismo ha pasado cuando se ha agredido a un ertzaina", ha denunciado, para advertir que "cuando esas cosas no se condenan, lo que sucede es que se alienta".

De Andrés ha dicho ser "más ambicioso" que el lehendakari y ha dicho que "lo que habría que hacer es un diagnóstico en el que se cite que están sucediendo cosas que no son admisibles en la convivencia política". Y eso, ha insistido, "no se dice" en el documento del en ese documento del lehendakari, sino que "lo que se dice es que qué bien estamos aquí y vamos a seguir así".

En ese sentido, ha dicho que el PP se planteará participar en el debate si "hubiera algún cambio" por parte del lehendakari que "refleje la realidad" porque quiere "que mejore el clima político vasco".

En cuanto a las relaciones del PP y con el partido jeltzale, y, a pesar del apoyo a la proposición no de ley de los populares para instar al Gobierno al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela, ha dicho que el PNV "está a piñón con el PSOE, y no tiene ninguna pinta de que vaya a salir de ahí".