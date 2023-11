Andueza afirma que dar visibilidad a la violencia machista es "un mensaje a víctimas y agresores"

PSE difunde un video en el que mujeres y hombres socialistas advierten del aumento de la violencia sexual y la brutalidad de la prostitución



BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que "dar visibilidad" a la violencia machista "no es un gesto" sino "un mensaje a víctimas, agresores" y a la sociedad. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este sábado, el partido ha difundido un video en el que mujeres y hombres socialistas advierten del aumento de la violencia sexual y de "la brutalidad de la prostitución".

En el video, Andueza destaca "la importancia de la movilización y la sensibilización" que persiguen los actos e iniciativas vinculados al 25N. "Lo que no se ve, no existe, y dar visibilidad a la violencia machista no es un gesto, ni es una imagen, sino que es un mensaje a las víctimas, a los agresores y al conjunto de la sociedad", señala.

La grabación asegura que la violencia machista es "la consecuencia más terrible de las desigualdades que sufren las niñas y las mujeres en el mundo", y se recuerda a Lourdes y Maialen, las dos mujeres asesinas por sus exparejas en Euskadi este año, así como a las 1.237 mujeres asesinadas en España en 2023.

Los participantes también llaman la atención sobre el incremento de la violencia sexual y aseguran que "la prostitución, la explotación sexual, es una de las formas más brutales de violencia contra las mujeres".

"ERRADICAR EL MACHISMO"

"Erradicar el machismo situando la agenda feminista en el centro del debate social, hacerlo desde la unidad y el compromiso político, institucional, y social son objetivos irrenunciables para el PSE-EE", afirman.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSE-EE, Patricia Campelo, indica que "desde ese compromiso trabaja el Partido Socialista". "Con el objetivo de la igualdad real y la eliminación de todo tipo de violencia machista, velando por la seguridad y los derechos de las niñas y las mujeres", añade.

Andueza y Campelo encabezarán la representación socialista que este sábado se sumará a la manifestación convocada por el Movimiento Feminista y que partirá de la plaza del Sagrado Corazón de Bilbao a las 18.00 horas.