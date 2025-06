Andueza confía en que la trama Cerdán no afecte a Euskadi y avisa de que "todos" los partidos podrían estar "implicados"

El dirigente socialista destaca que no tiene "ningún indicio" para "poner en tela de juicio absolutamente a nadie" del PSE-EE

VITORIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha mostrado su "confianza" en que el Partido Socialista de Euskadi no se verá envuelto en ninguna "ramificación" de la presunta trama de corrupción desvelada en el conocido como 'informe Cerdán', y ha advertido de que, según las informaciones publicadas hasta ahora, "todos" los partidos podrían verse finalmente "implicados" en este caso, por lo que ha pedido "prudencia" al resto de formaciones.

Andueza, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha reconocido su "preocupación" ante los detalles que se van conociendo en torno a la presunta trama de corrupción vinculada a varios excargos del PSOE y que afecta también al PSN, cuyo vicesecretario general, Ramón Alzórriz, ha dimitido tras conocerse que su esposa trabajó para una de las empresas implicadas en este caso.

El secretario general de los socialistas vascos ha expresado su "confianza" en que este caso no tenga "ningún tipo de ramificación" en el PSE-EE, del que ha destacado que "siempre ha sido un partido ejemplar".

"Veremos lo que ocurre en las próximas semanas y en los próximos días. De cara al Comité Federal tenemos tiempo para reposar las informaciones y, sobre todo, tomar las decisiones de manera sosegada y de manera calmada", ha manifestado.

"PRECIPITARSE NO AYUDA"

Andueza ha afirmado que en estas situaciones, "precipitarse no ayuda absolutamente a nada", por lo que ha considerado que "en función de que vayan surgiendo más informaciones, el Partido Socialista, tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las diferentes federaciones, irán tomando las decisiones que estimen oportunas".

En este sentido, ha asegurado que el PSE, "como lo ha sido siempre", será "muy firme ante la más mínima sospecha y ante el más mínimo caso" de corrupción. "Siempre ha sido así y creo que el Partido Socialista de Euskadi ha sido un ejemplo para el conjunto del socialismo español en este y en otros sentidos", ha añadido.

Andueza, en todo caso, ha reiterado su "confianza" en que en el PSE no haya "ningún caso ni ningún problema de este tipo", y ha subrayado que en estos momentos tampoco tiene ninguna "sospecha" al respecto. "Si tuvieran una sospecha, ya habría tomado mis propias decisiones", ha manifestado.

El líder del PSE ha explicado que en los últimos días ha hablado con varios miembros del Partido Socialista de Navarra, territorio en el que operaba una de las empresas implicadas en esta presunta trama de corrupción, que se adjudicó diversos contratos de las administraciones de dicha comunidad.

En este sentido, ha explicado que la situación que vive el PSN "no es fácil ni cómoda". Andueza ha apuntado que observa esta situación "con pena, con tristeza y con pesar", y que en este tipo de casos "no cabe otra que tomar decisiones". En este sentido, en referencia a la dimisión de Alzórriz, ha destacado que "ayer, una vez que se tuvo conocimiento de los hechos y de las circunstancias, la reacción fue rápida y contundente, como no podía ser de otra manera".

El líder del PSE también ha insistido en que no existe "ningún indicio" para "poner en tela de juicio absolutamente a nadie" del Partido Socialista de Euskadi, y que si surgiera alguna sospecha en ese sentido, "sería el primero en llamar a capítulo y en preguntar y en interrogar a quien tuviera que interrogar".

"EXECESOS VERBALES"

Asimismo, en respuesta a las críticas y exigencias que están planteando otros partidos al Partido Socialista y al PSN, ha asumido que en este contexto "habrá partidos que intenten sacar rédito de la situación y que se excedan verbalmente y en sus exigencias".

No obstante, ha subrayado la conveniencia de que "todos" actúen con "prudencia", especialmente ante la existencia de informaciones "que indican que incluso puede haber más partidos implicados, incluso hasta todos los partidos implicados".

"Por tanto, calma y sosiego; dejemos que la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hagan su trabajo; y cuando tengamos toda la información, será momento de actuar, cada cual en el ámbito de su responsabilidad", ha añadido.

Andueza también se ha referido a las referencias que se hacen a Euskadi en el informe elaborado por la Guardia Civil en torno a esta presunta trama. El dirigente socialista ha señalado que dichas referencias están "perfectamente aclaradas y contextualizadas", dado que "se circunscriben a dos gestiones" que hizo el secretario de Organización del PSE para dos alcaldes que tenían problemas con dos proyectos de Renfe, y necesitábamos que se avanzara porque estaban atascados".

"Entiendo que en esas circunstancias algunos querían que todo pasara por sus manos para tener todo controlado; pero creo que suele haber otras vías para poder solucionar los problemas", ha indicado.

Andueza ha afirmado, respecto al estado anímico del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que "evidentemente está preocupado, como no podía ser de otra manera, y como lo estamos creo que el conjunto de los socialistas españoles".

En este sentido, y en referencia a si cree conveniente que Sánchez opte por adelantar las elecciones o por someterse a una cuestión de confianza, ha señalado que "tomar decisiones de manera precipitada no ayuda absolutamente a nada". "Lo importante es tener toda la información, dejar que la Justicia que llegue hasta el final, y en la medida que se vayan conociendo más informaciones, ir tomando decisiones", ha añadido.