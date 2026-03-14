Andueza llama a luchar por la igualdad porque PP y Vox hacen política contra las mujeres y otros solo quieren aparentar

El secretario general del PSE-EE , Eneko Andueza, junto a las galardonadas con los premios Bidegileak 2026 - PSE-EE

BILBAO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha llamado este sábado a los socialistas a "luchar por la igualdad", porque PP y Vox hacen política "contra las mujeres", y otros "solo quieren aparentar". Además, ha acusado a ambas formaciones de "valerse de interpretaciones" para "legitimar pasos atrás", como "hicieron en las comunidades autónomas" y lo "volverán a hacer con los nuevos acuerdos que están negociando".

Andueza ha acudido, junto a la secretaria de Igualdad del PSE-EE, Ana López de Uralde, a la entrega de los premios Bidegileak 2026, que han reconocido la trayectoria de la histórica concejal socialista de Santurtzi Feli del Río, y de las mujeres mineras, en la persona de Griselda Villa, hija de una minera, que ha recogido en premio en representación de todas ellas.

El acto ha sido conducido por la alcaldesa de Portugalete, María José Blanco, y también han estado presentes el secretario general de los socialistas vizcaínos y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, y la eurodiputada Idoia Mendia.

Durante su intervención, Andueza ha agradecido "la valentía, el trabajo, el sacrificio y el compromiso" de todas las mujeres que, a lo largo de la historia "han ido construyendo esta sociedad más libre".

Andueza, que ha destacado la dificultas para "abrir camino" en la igualdad, se ha referido al reciente 8 de marzo, una fecha de "gestos, de pañuelos morados, de lazos" y de manifestaciones "junto a miles de mujeres comprometidas, comprometidos también nosotros".

Pero, según ha defendido, para "avanzar en la igualdad y abrir camino", es necesario "trabajar todos los días del año". "Para abrir camino, insisto, necesitamos la fuerza y la inspiración de aquellas mujeres mineras", ha señalado.

Aunque ha asegurado que la falta de libertad de las mujeres en el siglo XIX "ha pasado a la historia" y es solo "un recuerdo", ha advertido de que "la igualdad entre hombres y mujeres dista mucho de ser una realidad".

Para respaldar su afirmación ha citado datos del INE, que reflejan que la mujer aporta el 63,5% del trabajo doméstico no remunerado en Euskadi y cuadruplica al hombre en interrupción laboral por motivos de conciliación. Además, las de edades de entre 25 y 34 años dedican 6,1 horas diarias a la crianza, frente a las 3,9 horas de los hombres y, según Cáritas, casi cuatro de cada diez hogares sustentados por mujeres están en exclusión social.

"TOCA ENTRAR AL FONDO DE LA CUESTIÓN"

Ante esta realidad, Andueza ha afirmado que "toca" a los socialistas vascos "entrar al fondo de la cuestión y luchar para cambiar la sociedad" porque "otros no lo van a hacer". "La derecha nunca ha tenido sensibilidad, más bien al contrario, ha puesto siempre palos en las ruedas de la igualdad, unas veces por omisión, otras, como vemos que hacen PP y Vox, simple y llanamente porque no creen en la igualdad y hacen política contra las mujeres, contra la igualdad, contra el conjunto de la sociedad", ha explicado.

También ha advertido de quienes "solo quieren aparentar" y ha asegurado que el del PSE-EE "no es un feminismo de salón". "Es un feminismo de compromiso, que empapa toda nuestra manera de ver y entender la sociedad, el trabajo, la política", ha manifestado.

A su juicio, se podrán "hacer reproches" al partido, porque no es "una organización perfecta", pero "cientos y cientos de mujeres socialistas salen todos los días a la calle, acuden a su trabajo, como aquellas mineras, como hacía Feli, con la esperanza en un mundo más justo, con más derechos, con más igualdad".

"La igualdad de género es uno de los pilares de las ideas socialistas. Los socialistas nos levantamos cada día con la esperanza de un mundo mejor que sea más igualitario y justo. Seguiremos luchando por la defensa de nuestros principios sin dar un paso atrás", ha garantizado

Eneko Andueza se ha mostrado convencido de que la "hoja de ruta" establecida hace 30 años en la Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por la ONU en Pekín, en la 189 países se comprometieron a luchar contra la desigualdad, "sigue vigente, pero corre peligro".

En su opinión, nada de lo que recoge ese documento puede sostenerse sin instituciones democráticas que apuesten por su cumplimiento". Ha apuntado a la "gran ola, un tsunami ultraderechista" mundial "que, en muchas partes, está provocando serios retrocesos".

En España, ha añadido, PP y Vox "se están valiendo de interpretaciones sobre la familia, la religión o las tradiciones para legitimar los pasos atrás". "Lo hicieron antes en las comunidades autónomas, pretenden hacerlo todos los días en el Congreso y lo volverán a hacer con los nuevos acuerdos que ya están negociando", ha avisado.

El secretario general del PSE-EE ha lamentado que "cuando las democracias y sus principios retroceden, los derechos de las mujeres se resienten". "Cuando la democracia está amenazada, quienes más van a sufrir esa amenaza son las mujeres. Y no podemos permitirlo. Amenazar el futuro de las mujeres es ir contra el futuro de toda la sociedad", ha defendido.

Ha insistido en que la derecha y la ultraderecha "no creen en la igualdad de género", ni tampoco "en la diversidad sexual, el derecho al aborto o a la vivienda". "No creen en unos servicios públicos universales. No creen en el derecho a migrar. No creen en el respeto al medio ambiente", ha proseguido.

También ha afirmado que solo ven a los jóvenes "como mano de obra cualificada barata" y además, "no creen en el diálogo con el diferente, en la justicia social ni absolutamente en nada que tenga que ver con los derechos fundamentales".

"Yo creo en todo eso, como miles de socialistas en España, mujeres y hombres, como millones de personas que respaldan en las urnas al Partido Socialista. Yo no creo en el liberalismo radical, ni en el recorte de derechos. Y no creo en Trump y su guerra. Yo digo, las y los socialistas vascos decimos, como nuestro presidente Pedro Sánchez, ¡No a la guerra!", ha apuntado.

Por último, ha asegurado que tiene "muchísimas esperanzas" en que el Partido Socialista de Castilla y León gane este domingo las elecciones. "Tengo toda la esperanza y ya el deseo ni os cuento", ha concluido.

LÓPEZ DE URALDE

Por su parte, López de Uralde se ha referido a las premiadas, a las que ha calificado de "referentes y pioneras en la lucha por la igualdad", y ha añadido que el acto "sirve para colocar sus nombres en el lugar que les corresponde".

"Estamos diciendo que la historia de Euskadi también es la historia de estas mujeres. De las mujeres que trabajaron en la mina. De las mujeres que trajeron niños al mundo. De las mujeres que abrieron espacio en la política cuando parecía imposible. Porque la igualdad que hoy defendemos no nació sola. La construyeron ellas", ha señalado.

La dirigente socialista ha hecho un llamamiento a "mantener viva" la memoria de mujeres "como Feli del Río o las mujeres mineras" y ha reivindicado una Euskadi "que nunca olvide a quienes la construyeron".

Por su parte, la alcaldesa de Portugalete ha subrayado la importancia de los premios por contribuir a la consecución de "espacios que ponen en el centro a las mujeres invisibilizadas", y se ha confesado orgullosa de que la entrega de los galardones se celebre en un municipio "caracterizado por el compromiso social, la lucha por los derechos, en el que las políticas de igualdad han ocupado un lugar prioritario".