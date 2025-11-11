Andueza pide en Bruselas "implicación decidida" de la UE en Palestina para "una paz duradera" y creación de dos Estados

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, la europarlamentaria vasca, Idoia mendia, y la vicepresidenta de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, Hana Jalloul, en Bruselas - PSE-EE

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reclamado una implicación decidida de la Unión Europea en Palestina "para avanzar en la consecución de un paz duradera y la solución de los dos estados en la zona, que garantice la convivencia futura entre las comunidades israelí y palestina". Además, ha destacado los gestos de solidaridad con Gaza que han tenido un especial apoyo en Euskadi, que está comprometida con la paz.

Andueza ha analizado con la vicepresidenta de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, Hana Jalloul, las iniciativas puestas en marcha para consolidar el Plan de Paz y el impulso que para ello han supuesto los gestos de solidaridad con Gaza, que están teniendo un apoyo destacado en Euskadi.

"Hay que trabajar por la paz en Palestina y desde Euskadi estamos por hacer todo lo que haga falta. El papel de liderazgo que ha ejercido el Gobierno de España durante todo este tiempo nos llena de orgullo. Ahora no podemos dejar que la situación se cronifique o que el cese de las acciones contra la población cuelgue de un hilo", ha señalado.

DESPLIEGUE DE UNA FUERZA DE PAZ

Según ha apuntado, las iniciativas "deben ir dirigidas a una mejor distribución de la ayuda humanitaria y al despliegue de una fuerza de paz bajo el mandato de Naciones Unidas".

El líder de los socialistas vascos ha iniciado con esta cita la ronda de reuniones prevista en su visita a Bruselas. Con una agenda coordinada por la europarlamentaria vasca Idoia Mendia, Eneko Andueza continuará la jornada en la sede del ejecutivo europeo con una reunión con Rafael Fitto, vicepresidente ejecutivo para Cohesión y Reformas de la Comisión Europea.

El encuentro abordará el nuevo Marco Financiero Plurianual, los fondos de cohesión y las oportunidades que se abren para Euskadi en la financiación de actividades relacionadas con las áreas de innovación, transición verde y cohesión territorial.

Andueza también tiene previstas este martes sendas reuniones en la capital comunitaria con la delegada de Euskadi en Bruselas, Marta Marín, y el embajador español para la Unión Europea, Marcos Alonso.