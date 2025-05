Andueza pide coordinación ante el decreto de universidades, que PNV ha rechazado de forma "unilateral"

Dice que el proyecto de Real Decreto del Gobierno estatal no tiene "ánimo de invadir competencias" sino de proteger la universidad pública

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido "más coordinación" ante el proyecto de Real Decreto sobre creación y reconocimiento de nuevas universidades porque considera que el PNV lo ha rechazado de forma "unilateral". Así, espera poder dialogar sobre el tema en el próximo Consejo de Gobierno vasco del martes para ofrecer una respuesta unitaria "desde el seno del gobierno" en favor de la "defensa de la universidad pública vasca".

En la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva de Euskadi que este sábado ha analizado el resultado de la ronda de partidos que ha concluido esta semana con la dirección del PNV, Andueza se ha referido al proyecto de Real Decreto que modifica el actual Real Decreto 640/2021, presentado por el presidente del Gobierno estatal Pedro Sánchez.

El acuerdo, según ha explicado Andueza, y en la línea con lo que defendió Pedro Sánchez, pretende evitar que "proliferen chiringuitos en forma de universidades privadas", así como "universalizar establecer una serie de criterios" para garantizar la "excelencia académica" de esos centros.

En este sentido, y ante el rechazo del proyecto de Real Decreto por parte del Consejero de Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, el líder socialista ha pedido que haya más "coordinación" entre los socios de gobierno para ofrecer una posición "unitaria al respecto en el seno del gobierno".

Así, ha defendido que esta postura unitaria tendría que darse "por una cuestión operativa, por evitar tensiones, y porque todo el mundo, el conjunto de la ciudadanía vasca, tenga claro que el objetivo del conjunto del gobierno vasco es, precisamente, defender la universidad pública vasca".

"Yo, desde luego, no voy a discutir la autoridad que puede tener el consejero en esta cuestión, sí pido más coordinación en estos casos", ha agregado. Para ello, ha expresado su intención de poder dialogar sobre este tema en el próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará el martes.

"No concibo un gobierno de coalición en el que un consejero pueda poner encima de la mesa algunas cuestiones sin que se hayan debatido previamente en el Consejo de Gobierno", ha subrayado. Así, ha agregado que "ante una situación, una coyuntura, una cuestión que no está en el seno del gobierno vasco", él entiendo que "se debe de dialogar", especialmente cuando lo que está sobre la mesa es "un tema sensible y que afecta a ambos gobiernos, en este caso, al gobierno de España y al gobierno vasco".

Ha manifestado que "el diálogo, la transparencia entre ambos partidos y los mecanismos de coordinación son muy importantes, sobre todo, para que no surjan cuestiones y malentendidos de este tipo".

"PROTEGER LA UNIVERSIDAD PÚBLICA"

Así, ha defendido el proyecto de Real Decreto presentado por el Gobierno de España como medida para "proteger" la universidad pública. "Estamos viendo cómo hay en algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que están proliferando este tipo de universidades privadas que van en detrimento de la pública porque la principal financiación está encarrilada a financiar esas universidades privadas que no cumplen ni tan siquiera con una serie de mínimos", ha añadido.

"No hay ningún ánimo de invadir competencias, sino todo lo contrario, de proteger a la universidad pública", ha explicado, para agregar que espera poder "aclarar esta cuestión y sacar adelante una posición unitaria que tenga como principal objetivo defender, en este caso, a la universidad pública vasca". "Espero y deseo es que el próximo martes esta cuestión esté encima de la mesa, dentro del Consejo de Gobierno", ha indicado.