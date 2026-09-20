Andueza pide a los jóvenes que "pongan pie en pared" para "no dejar pasar" a la derecha y la ultraderecha

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en la clausura del XII Congreso de Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz), - PSE-ERE

VITORIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido a los jóvenes que, ante el próximo ciclo electoral, "pongan pie en pared" para "no dejar pasar" a la derecha y la ultraderecha. Por otra parte, ha pedido al lehendakari, Imanol Pradales, "que defienda siempre lo público" y se ha mostrado convencido de que "no ha estado acertado renunciando a participar en la inauguración del curso en la EHU".

Durante su intervención en la clausura del XII Congreso de Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz), celebrado este fin de semana en Vitoria, Andueza ha asegurado que los socialistas no se van a quedar "mirando", sino que actuarán "con la determinación de siempre, en la lucha por los derechos, en la lucha por las libertades, frente al fascismo, frente a la ultraderecha, frente a la derecha y frente a todas las ideologías que persiguen perpetuar la injusticia y la desigualdad". "El momento es ahora. Bada garaia", el lema de este congreso, "reafirma esta convicción y esta voluntad de trabajar sin pausa", ha dicho.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la juventud en general y a la organización juvenil del partido en particular para que, en los próximos meses, den "la respuesta que se merecen la derecha y la ultraderecha". Ha recordado que se avecina "un ciclo electoral" que necesita de los jóvenes y de "la participación y la militancia en el socialismo".

"A vuestra generación le toca de nuevo poner pie en pared y decir "no pasarán". Os toca levantaros para que entre todos paremos a los fascistas. Os toca, compañeros y compañeras, luchar por la libertad", ha manifestado.

IDEA CLARA

En este punto, se ha referido al Gobierno que lidera Pedro Sánchez, que "con muchas dificultades, pero con una idea muy clara" está "generando bienestar, está ampliando derechos, está tratando a los jóvenes sin condescendencia, pensando en sus intereses, en las becas, en favorecer el acceso a la cultura, en facilitar sus desplazamientos, en políticas de empleo, en políticas de vivienda".

Andueza ha citado iniciativas como el plan Veo, la puesta en marcha del Bono Cultural, los programas de viajes nacionales y europeos, la rebaja de las tasas universitarias, los avales para la compra de vivienda o el del impulso a la zona rural con facilidades para que la gente joven inicie un proyecto de vida.

El líder del PSE-EE ha recordado el "empeño" de su formación en conseguir "una sociedad más cohesionada, más justa, que reparta mejor el bienestar" y ha añadido que "esto también debe traducirse en luchar por una sociedad que piense, desde ya, en los intereses y los derechos de los jóvenes, que no considere a los y las jóvenes un grupo con intereses y derechos en diferido".

Andueza se ha referido a la necesidad de una política de vivienda que tenga entre sus objetivos los intereses de la juventud, porque son "los que más sufren los precios inalcanzables tanto de los alquileres como de la compra".

"Los jóvenes tenéis el derecho a tener un proyecto de vida, de obtener una vivienda digna, y en esa dirección trabajamos en el Gobierno Vasco, para escuchar las necesidades de los jóvenes", ha dicho.

En concreto, ha ofrecido tres ejemplos de la política del Departamento de Vivienda, en manos socialistas. "Hemos aumentado los cupos para jóvenes en el alquiler protegido, hemos fortalecido el programa Gaztelagun y hemos aumentado los límites de los ingresos para poder comprar vivienda pública, para que más jóvenes puedan aprovecharlo", ha enumerado.

Según Andueza, "toda la política liderada" por el consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso está destinada a facilitar el que los jóvenes tengan más fácil su emancipación", ha dicho. Son, según sus palabras, "pasos para combatir una situación muy difícil, para contribuir a resolver un problema que requiere de intervención pública, como ahora admite esta Comisión Europea, a veces tan inclinada a la derecha".

SEGURIDAD

Andueza también ha aludido a la seguridad, cuyo debate se ha abierto en Euskadi "de la peor forma, señalando a los inmigrantes, incluyendo la nacionalidad de los delincuentes en las comunicaciones a la prensa, y con expresiones del tipo 'Ladrones y sinvergüenzas, fuera de Bilbao'".

A los jóvenes asistentes al congreso les ha dicho que tiene derecho "a vivir en calles seguras, a caminar por vuestros barrios, por las zonas de ocio sin preocupación, a volver a casa sin miedo". "Pero sobre todo tenéis derecho a vivir con libertad. Tenéis derecho a no sufrir agresiones, de ningún tipo. Tampoco las relacionadas con delitos de odio, las agresiones homófobas o las relacionadas con motivos políticos", ha dicho.

A su juicio, en Euskadi, es necesario que la Ertzaintza "sea el eje principal de un sistema de seguridad" y ha calificado de "fundamental" que "sin cuestionar la condición de policía integral de la Ertzaintza, se produzca una buena coordinación con las policías locales en todos los municipios y con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan en la comunidad". "Nuestra policía tiene que dotarse de los medios humanos y materiales necesarios, como ha hecho el ayuntamiento de esta ciudad", ha dicho.

Por otra parte, ha admitido "preocupación" ante los datos del informe PISA. En su opinión es un problema que no se puede afrontar "con una única receta". "Pero sí pedimos a la consejera, a los máximos responsables del departamento, que asuman que hay que poner remedio a la situación y que no basta con decir que también en otros países, en otras comunidades autónomas se han registrado malos datos", ha agregado.

El secretario general del PSE-EE ha instado a "tomarse en serio el análisis de lo que está sucediendo" para saber "qué papel están desempeñando las nuevas tecnologías, si las pantallas tienen alguna responsabilidad, si hay una generación con déficit de atención, si falta disciplina en las aulas".

Además, ha recordado que Euskadi es "una comunidad bilingüe" y debe también "prestar atención a la influencia del idioma en el aprendizaje". "No podemos convertir las escuelas, las ikastolas, exclusivamente en centros de enseñanza del euskera. Son los estudios del Gobierno vasco los que dicen que estudiar en lengua materna, en euskera o castellano, mejora los resultados", ha manifestado.

Eneko Andueza ha afirmado que el PSE-EE apoyará siempre "las iniciativas del Gobierno Vasco que sirvan para mejorar esta situación". Por ello, ha reclamado "un análisis sincero, y la puesta en marcha de medidas sin dilación". "Creemos que la Educación, la Educación pública, especialmente, debe tener una respuesta adecuada", ha indicado

Por otro lado, ha pedido al Lehendakari, Imanol Pradales, "que defienda siempre lo público" y se ha mostrado convencido de que "no ha estado acertado renunciando a participar en la inauguración del curso en la EHU".

"No resto importancia al papel de las universidades privadas, algunas de mucho prestigio, que forman parte de nuestro ecosistema, pero con lo público hay que demostrar una especial sensibilidad, incluso cuando discrepamos de muchos planteamientos de su equipo rectoral", ha señalado.

Por su parte, el nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-Egaz), Gabriel Arrúe, ha alertado del "intento de las opciones ultras de apropiarse de la preocupación de los jóvenes".

"Vivimos un momento marcado por el crecimiento de opciones políticas extremas, ultras, que quieren penetrar en la juventud y utilizarla como arma contra sí misma. Y lo hacen apoyándose en un contexto que es extremadamente complicado para los jóvenes. Esas barreras, esa incertidumbre, están empujando a parte de la juventud a abrazar esos postulados extremos y a reproducir actitudes machistas, xenófobas, racistas y homófobas", ha manifestado.