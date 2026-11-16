Andueza reivindica el modelo de derechos y avances sociales de PSOE frente a la "motosierra y recortes" de PP y Vox

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - David de Haro - Europa Press

VITORIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido de que en las elecciones del 29 de noviembre habrá que elegir entre el modelo de "recorte y motosierra" que representan el PP, que supone un "ataque directo" al bienestar de los ciudadanos y a la propia democracia, y el modelo socialista basado en "más salarios, más pensiones y más derechos".

Andueza ha participado este lunes en un acto de campaña en el municipio alavés de Iruña de Oca, en el que también han intervenido al cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Álava, Javier Hurtado, y el alcalde, Michel Montes.

El secretario general de los socialistas vascos ha advertido de que, aunque el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, "habla de reconstruir el país", lo cierto es que apuesta por un modelo político de "recortes y motosierra". "No hablamos de medidas técnicas; hablamos de ataques directos a la vida de la gente", ha denunciado Andueza.

El dirigente socialista ha avisado de que "recortar los derechos laborales es recortar las bajas laborales"; que "recordar las pensiones es romper un pacto de justicia entre generaciones"; que "retroceder en derechos sexuales y reproductivos es quitar libertad a las mujeres"; y que "recortar el SMI es bajar el salario a quien menos salario tiene".

"No se puede reconstruir un país recortando derechos. España no necesita una reconstrucción contra su propia sociedad; necesita más sanidad, más vivienda, más empleo estable, más igualdad y más futuro", ha subrayado.

"DERECHOS" FRENTE A "DERECHAS"

Por ello, el líder socialista ha insistido en que "no son unas elecciones más porque elegimos entre dos modelos: el modelo de las derechas y el modelo de los derechos". "Estas elecciones van de eso: o más derechos o más derechas; y esa diferencia se nota al hacer la compra, al cobrar la nómina, al tener un hijo", ha manifestado.

Eneko Andueza ha enumerado algunas de las principales medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, como las relativas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del que ha indicado que con el Ejecutivo liderado por el PSOE "ha subido ocho veces, de los 736 euros de Rajoy, a los 1.221 de Sánchez", o a la revalorización de las pensiones.

Además, ha recordado que el PSOE se ha comprometido a reformar la Constitución "para blindar las pensiones y su revalorización conforme al IPC". En este sentido, ha señalado que "las personas que han estado décadas trabajando merecen vivir sin angustia y con la tranquilidad de que van a poder pagar la calefacción, porque merecen el respeto debido a quienes han levantado este país".

Asimismo, se ha referido a los permisos de maternidad y paternidad, que han sido igualados y ampliados hasta 19 semanas por progenitor. "Hablamos de tiempo para cuidar, para acompañar; de que ser madre no cierre oportunidades laborales y no dispare la brecha salarial". A su vez, ha aludido a las leyes que reconocen y amplían derechos como el aborto y la eutanasia.

Por todo ello, ha asegurado que el PSOE "sale a ganar", dado que en estas elecciones "nos jugamos el presente y el futuro del país; las pensiones, la sanidad, el empleo y los derechos de las mujeres". Andueza ha advertido de que "solo hay una manera directa y eficaz de garantizar eso: el voto al Partido Socialista". Este --ha añadido-- es "el voto más seguro, el más eficaz, el que puede sacar más escaños en Euskadi".

HURTADO

En una línea similar, Javier Hurtado, ha destacado que el 29 de noviembre "habrá que elegir entre dos modelos, entre dos formas de gobernar: la del PP y VOX o la del Partido Socialista".

En el caso de PP y Vox, ha señalado que es una opción que los ciudadanos "conocen bien", puesto que ante la crisis financiera, "la derecha impuso la política de austeridad, recortes, ajustes, congelación de salarios y debilitamiento de servicios públicos, haciendo recaer los costes en las familias y los ciudadanos".

Por el contrario, ha subrayado que el Partido Socialista, después de la pandemia, optó por una vía muy distinta, poniendo en marcha los ERTE "para proteger empleos", creando un 'escudo social' "para proteger a las familias", e impulsado la inversión "a través de los fondos europeos propuestos por Pedro Sánchez".

"Esa es la diferencia; porque no es lo mismo salir de una crisis haciendo que la factura la paguen los ciudadanos, que salir protegiendo a las personas", ha manifestado, para añadir que por ese motivo estas elecciones son "cruciales".

Por su parte, el alcalde de Iruña de Oca, Michel Montes, ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante los últimos años para impulsar proyectos estratégicos para el municipio, especialmente en materia de vivienda pública, y ha destacado la colaboración mantenida con la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco y el Gobierno de España.

En este sentido, ha manifestado que el desarrollo del municipio "requiere trabajo, diálogo y reuniones constantes con las distintas instituciones".