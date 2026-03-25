Andueza reprocha a Ubarretxena y PNV que creen "expectativas" con los aeropuertos que pueden llevar a "la frustración"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - Unanue - Europa Press

BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reprochado este miércoles a la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, y a representantes del PNV de "adelantar demasiado las noticias" y crear "expectativas" con la competencia de la gestión de los aeropuertos que, posteriormente, pueden llevar a "la frustración".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Andueza ha afirmado, ante la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación que este próximo viernes presidirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, que algunas competencias del Estatuto de Gernika están en disposición de materializarse "tras meses trabajando", y que eso "siempre es una buena noticia".

En su opinión, el hecho de que competencias del Estatuto sigan llegando a Euskadi demuestra que, a través del diálogo, se pueden conseguir cosas y, más aún, que el Gobierno de España, el PSOE, Pedro Sánchez y el PSE-EE están "comprometidos con el cumplimiento del Estatuto".

En cuanto a la transferencia de la gestión de los aeropuertos vascos, Eneko Andueza ha asegurado que "no se puede ser operador", sino que "cada uno tendremos nuestro espacio para la información y la coordinación dentro de las competencias de cada uno", ya que, "aquí el único operador va a ser Aena, porque está en sus manos".

En este sentido, ha reprochado que "algunos muchas veces adelantan demasiado algunas noticias, y si alguien crea expectativas en torno a estas cuestiones y luego no se materializan, llega la frustración, pero eso no es culpa de la otra parte que está negociando, sino del que ha dado la noticia".

"No hablo del Gobierno vasco, sino concretamente de la consejera que está gestionando este tema y de representantes del PNV. Los consejeros del PSE y en el PSE no hemos dicho nada, y si los representantes del PSE en las instituciones alguna vez han dicho algo públicamente, ha sido porque tenían que responder a lo dicho por la consejera Maria Ubarretxena", ha asegurado.

El dirigente socialista ha indicado que "aquí en las negociaciones las cosas no salen como uno quiere o en el momento que quiere", aunque ha reconocido que el acuerdo "está cerca, pero no lógicamente como querían Maria Ubarretxena o los representantes del PNV, aunque sí creemos que es un buen acuerdo".

PUERTO DE PASAIA

Por otro lado, Eneko Andueza ha anunciado que los próximos días enviarán una propuesta sobre el traspaso de la gestión del Puerto de Pasaia (Gipuzkoa) al lehendakari "para hacer posible un acuerdo, fejando de lado la desclasificación".

El secretario general de los socialistas vascos ha destacado que su posición al respecto es "muy clara y firme" y que "no va a cambiar", ya que, además, la comparte el Gobierno del Estado.

"Por lo tanto, lo que vamos a hacer los próximos días es enviar una propuesta al lehendakari para hacer posible el acuerdo, dejando de lado la desclasificación. Si el objetivo es mejorar la competitividad del Puerto de Pasaia, creo que con ese documento se va a cumplir, por mucho", ha destacado.