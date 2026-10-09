Ansola asegura que "la fiscalidad no ha tenido nada que ver" en la decisión de proponer a Bengoetxea como candidata

Archivo - El presidente del BBB, Iñigo Ansola, durante un acto político. - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha afirmado que la decisión de proponer a Ibone Bengoetexea como candidata a diputada general no ha sido "para nada fácil" y ha defendido que, aunque Elixabete Etxanobe "podía haber sido una muy buena candidata", se ha optado por "presentar a la mejor candidata". Asimismo, ha asegurado que en esta decisión "la fiscalidad no ha tenido nada que ver" y no ha habido "ninguna fricción relevante".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha asegurado que la Ejecutiva vizcaína ha adoptado su decisión de proponer a la actual vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, como candidata a diputada general de Bizkaia tras "una reflexión profunda" y no ha sido "para nada fácil".

Ansola, que ha admitido la "sorpresa" que ha podido causar el hecho de que no se haya propuesto a la actual diputada general, Elixabete Etxanobe, ha defendido que este "salto" se ha dado porque, ante el "nuevo ciclo político e institucional", se ha estimado que "lo mejor que se puede hacer es presentar a la mejor candidata" a las elecciones forales de 2027.

El presidente del PNV ha asegurado que en el partido están "muy contentos" con la labor desempeñada por Etxanobe y considera que "podía haber sido una muy buena candidata". "Pero hemos estimado que tenemos que presentar lo mejor que tenemos", ha reiterado Ansola, que ha eludido hablar de "carencias" o "virtudes" si bien ha defendido la propuesta de una candidatura que considera será "más ilusionante" para la ciudadanía.

Asimismo, ha asegurado que no ha habido "fricción relevante" que haya llevado a no proponer a la actual diputada general y, así, ha subrayado que "el tema de la fiscalidad no ha tenido nada que ver en esta decisión".

Ansola ha señalado que se será "muy respetuosos" con el proceso interno del PNV, en el ha apuntado que no tiene que "asustar" que se puedan presentar "otros candidatos" y "debate". "Si la mayoría decide que tiene que ser otra candidata o candidato distinto al propuesto por el BBB, respetarlo y ya está", ha afirmado.

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