Antiguako Ama Itsas Arrantza Eskola de Ondarroa abre su escuela de buzos profesionales "puntera por sus instalaciones"

Inauguración de la escuela de buzos profesionales en Ondarroa - ANTIGUAKO AMA ITSAS ARRANTZA ESKOLA

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Pesca de Ondarroa, Antiguako Ama Itsas Arrantza Eskola, ha inaugurado este viernes su escuela de buzos profesionales "puntera por sus instalaciones, de las más completas del Estado", según han valorado desde la escuela, instalada en un pabellón del puerto del municipio vizcaíno.

En un comunicado, Antiguako Ama Itsas Arrantza Eskola ha detallado que se ofrecerán tres titulaciones: recolector de recursos marinos (15 metros de profundidad), de pequeña profundidad (30 metros) y media profundidad o segunda clase (60 metros); todas ellas certificadas por el Departamento de Agricultura, Pesca e Industria Alimentaria del Gobierno vasco.

En la inauguración han estado presentes la directora de Aprendizajes Singulares del Departamento de Educación del Gobierno vasco, Isabel Mendiguren; el director de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del Gobierno Vasco, Koldo Goitia; la directora general de Competitividad Territorial y Promoción Exterior de la Diputación Foral de Bizkaia, Cristina Múgica; el obispo de Bilbao, Joseba Segura; y la directora de la Escuela de Pesca Antiguako Ama, de Ondarroa, Amaia Basterretxea.

La escuela de buzos ofrecerá formación para profesionales que tengan que trabajar bajo el agua, desde bomberos o policías, cuerpos de seguridad y personal de rescate, soldadores o albañiles especializados en trabajos subacuáticos, hasta arqueólogos o biólogos que trabajen bajo el agua y que, en la actualidad, necesitan esta acreditación.

La nueva escuela dispone, entre otros elementos novedosos, de una cámara hiperbárica multiplaza, un recipiente presurizado válido para tratar la enfermedad por descompresión, que se puede dar, en casos, en los buzos.

Además, contará en los próximos meses con un foso de 5 metros de profundidad y 15 metros de largo que permitirán algunas prácticas sin necesidad de sumergirse en el Cantábrico en épocas de oleaje.

A su vez, la de Ondarroa será la primera escuela de buzos profesionales que oferte el curso de recolector de recursos marinos en Euskadi, válido para la recogida de erizos o algas, además de ofertar, al mismo tiempo, los cursos teóricos de manera telemática, lo que facilitará los estudios para actuales profesionales en activo que necesitan la acreditación de buzo.

Cada curso podrá integrar a un máximo de 12 alumnos, como marca la normativa del sector, que podrán practicar tanto en el foso artificial como el propio puerto de Ondarroa y en aguas abiertas cuando las condiciones lo permitan. En todo caso, recibirán asistencia exterior en todo momento.

Los alumnos estarán conectados a través del casco de buzo o escafandra y los umbilicales de respiración y de comunicación hacia el exterior, y contarán con personal cualificado que los atienda en todo momento, han detallado.