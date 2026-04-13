La AP-1 entre Eibar y Bergara se cerrará las noches del miércoles y jueves para la inspección del túnel de Lesarri

SAN SEBASTIÁN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera AP-1 se cerrará las noches del miércoles y el jueves entre las localidades guipuzcoanas de Eibar y Bergara para poder realizar la inspección del túnel de Lesarri. El cierre afectará cada noche a un sentido entre las 23.00 y las 05.00 horas.

Según ha explicado la Diputación Foral de Gipuzkoa, el miércoles se cerrará la AP-1 en sentido Vitoria-Gasteiz desde el enlace de la AP-8 en Maltzaga (en ambos sentidos) hasta el enlace de Bergara Sur.

Por lo tanto, los usuarios que tengan que dirigirse desde Eibar a Bergara deberán utilizar la GI-627, mientras que quienes tengan como destino Arrasate, Aretxabaleta, Eskoriatza o Vitoria-Gasteiz, podrán incorporarse a la AP-1 una vez cruzado Bergara desde el enlace Sur. Para llegar a la AP-636 también se deberá cruzar la localidad hasta llegar a ese mismo enlace, desde donde podrán acceder a dicha vía.

El jueves el cierre total afectará al sentido Eibar, desde el enlace Bergara Sur hasta Eibar. Por lo tanto, quienes circulen por la AP-1, así como por la AP-636 y su destino sea Eibar o la AP-8 (en ambos sentidos) deberán salir en el enlace de Bergara Sur para cruzar la localidad y dirigirse a través de la GI-627 hasta Eibar y la AP-8.