La app de citas Tinder ya está disponible en euskera

SAN SEBASTIÁN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La app de citas Tinder ha incorporado once nuevos idiomas a su plataforma, entre ellos el euskera. Esta actualización supone "un hito clave" en el compromiso de la aplicación por "fomentar la inclusión" y por la "equidad lingüística".

Según han explicado desde la compañía, Tinder está presente en más de 190 países y disponible ahora en 60 idiomas, reforzando así su "ambición de ser la aplicación de citas más inclusiva y accesible del mundo".

Con esta última ampliación, los usuarios podrán utilizar Tinder en albanés, azerí, euskera, bosnio, birmano, gallego, georgiano, jemer, lao, macedonio y suajili.