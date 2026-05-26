Aprobada una línea de ayudas de 2,25 millones para personas que estudien euskera el curso 2025-2026

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VITORIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno vasco ha aprobado este martes una línea de ayudas de 2,25 millones de euros para que las personas que hayan estudiado euskera durante el curso 2025-2026 puedan recuperar una parte o la totalidad del coste de la matrícula.

La medida, aprobada en su reunión por el Consejo de Gobierno, se enmarca en la estrategia integral que el Ejecutivo autónomo desarrolla en los últimos años para "reforzar la euskaldunización de personas adultas y avanzar hacia la gratuidad del aprendizaje del euskera".

El Gobierno vasco ha explicado que, en los últimos años, ha llevado a cabo una política progresiva para reducir las barreras económicas al aprendizaje del euskera, con el objetivo "claro" de que "cada vez más personas tengan una oportunidad real de aprender euskera y adquirir capacidad de uso".

La distintas líneas en marcha contemplan ayudas por superación de nivel, donde el alumnado puede recuperar una parte importante o la totalidad del coste de la matrícula si supera o acredita los niveles (de A1 a C2).

La ayuda que ha sido aprobada este martes hace referencia a esta línea y también contempla tanto la gratuidad del nivel C1 para jóvenes de entre 16 y 18 años, que pueden estudiar el nivel C1 prácticamente gratis como un programa de acogida y primera aproximación al euskera dirigido a personas llegadas del extranjero y sistemas de reducción de matrícula en los niveles A1 y A2, que en el futuro serán sustituidos por Euskara Bonua.

PERIODO DE CINCO AÑOS

En los últimos cinco años (2022-2026), se han destinado 25,1 millones de euros a políticas de gratuidad para aprender euskera, 43.500 personas han recibido ayudas, y estas medidas han tenido un impacto directo en las matriculaciones de los euskaltegis.

Especialmente significativa ha sido la evolución de los niveles iniciales ya que, tras la puesta en marcha de la gratuidad del nivel A1, el número de personas que superaron ese nivel aumentó un 44% en un solo curso, al pasar de 1.963 a 2.831 alumnos y alumnas.

Asimismo, en los últimos años, las matriculaciones del nivel C1 han aumentado un 24,6%; las del nivel A1, más de un 30%; y las del nivel A2, alrededor de un 19%, un nivel este último, donde la ayuda se ha puesto en marcha este curso y todavía no ha finalizado, por lo que se prevé que este porcentaje aumente.

El objetivo de la nueva estrategia no es únicamente que más personas comiencen a estudiar euskera, sino que continúen en el proceso de aprendizaje y adquieran capacidad real de uso en su vida cotidiana.

Para lograrlo, el Gobierno vasco está reorganizando las políticas de euskaldunización de personas adultas para fomentar, más allá del acceso, la continuidad, el uso y la autonomía.

En este contexto se sitúa la línea de ayudas aprobada este martes ya que, a través de esta convocatoria, el alumnado que supere o acredite los niveles de HABE podrá recuperar una parte o la totalidad del coste de la matrícula en todos los niveles, desde A1 hasta C2.

La cuantía de las ayudas dependerá del nivel superado o acreditado y, en algunos casos, podrá llegar a cubrir el coste total de la matrícula. Por ejemplo, las ayudas máximas podrán ser de 1.000 euros para el B2.

Para acceder a estas ayudas será necesario estar matriculado en un euskaltegi o centro homologado de autoaprendizaje inscrito en el registro de Habe y haber superado o acreditado el nivel correspondiente.

SOLICITUDES

Las solicitudes podrán realizarse en dos turnos durante 2026. El plazo de solicitud del primero será desde el día siguiente a la publicación de la resolución y hasta el 3 de agosto. Podrán pedirlas las personas que hayan superado o acreditado el nivel entre el 1 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026.

El plazo de solicitud del segundo turno será del 1 de septiembre al 3 de noviembre de 2026 y podrán solicitarla las personas que hayan superado o acreditado el nivel entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2026, así como aquellas que no pudieron hacerlo en el primer turno.

La medida aprobada hoy por el Consejo de Gobierno se suma al proceso de estabilización y transformación del sistema de euskaldunización de personas adultas.

En este sentido, esta misma semana se ha presentado también el nuevo modelo de financiación de los euskaltegis municipales acordado entre Habe y Eudel, dentro de la estrategia para dotar de mayor estabilidad al conjunto del sistema de euskaldunización de personas adultas.