Aprobada la tercera fase de la Oferta de Empleo Público 2025 en Bizkaia con un total de 46 plazas

BILBAO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado este jueves la convocatoria de la tercera fase de la nueva Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2025 con 46 plazas, entre las que destacan 25 plazas de administrativo.

Según ha informado la portavoz de la Diputación vizcaína, Leixuri Arrizabalaga, tanto la convocatoria de esta nueva Oferta Pública de Empleo como el desarrollo de primeras pruebas de la OPE tendrán lugar a lo largo de 2026.

Entre las aprobadas esta mañana hay 2 plazas de Inspector de Finanzas, 2 plazas de Técnico en Restauración, 11 plazas de Subinspector de Tributos, 6 plazas de Ayudante Técnico de Biblioteca y 25 plazas de Administrativo.

En las categorías de Inspector de Finanzas, Subinspector de Tributos y Administrativo había plazas convocadas en ofertas anteriores, por lo que el número total de plazas sería 7 plazas de Inspector de Finanzas, 13 plazas de Subinspector de Tributos y 46 plazas de Administrativo.

Estas plazas, correspondientes a la tercera fase de la OPE de 2025, se suman a las 72 plazas aprobadas durante las dos primeras fases de la Oferta Pública de Empleo para 2025.

En la primera se aprobaron 31 plazas, en concreto, 22 plazas de técnico de administración general, 4 plazas de personas técnicas de archivo, 2 plazas de técnicos de biblioteca y 3 plazas de agentes forestales.

En la segunda fase de 2025 se aprobaron un total de 41 nuevas plazas, 39 de ellas de bombero conductor del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, con una reserva del 10% para mujeres, a las que se sumaron otras 28 plazas de cabo, a cubrir por el procedimiento de promoción interna, una plaza de arquitecto y una más de técnico medio de derechos ciudadanos.

El número de plazas convocadas en esta tercera fase de la Oferta de Empleo Público de 2025 se ajusta a lo previsto respecto a los límites legales fijados por la tasa de reposición, según ha precisado Arrizabalaga.

La portavoz foral ha indicado que los nuevos ingresos están pensados para cubrir las vacantes existentes en las citadas áreas, de cara a "una mejor y mayor prestación del servicio público". Además, desde el punto de vista laboral, ha destacado, "va a permitir rejuvenecer y estabilizar la plantilla, y garantizar empleo público duradero y de calidad".