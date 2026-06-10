Aprueba el 95,26% del alumnado de Bachillerato que realizó la Prueba de Acceso a la Universidad en la EHU

Archivo - Campus de la Universidad del Páis Vasco (UPV) EHU - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11.507 estudiantes de Bachillerato de los 12.080 que se han presentado a la fase de acceso de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad del País Vasco han aprobado, lo que supone que la ha superado el 95,26%, según ha informado la EHU.

Según ha recordado la universidad pública vasca, la PAU consta de dos fases, una de acceso, que el alumnado de Bachillerato debe aprobar para poder acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, y una de admisión, voluntaria, que permite mejorar la calificación obtenida en la fase de acceso. Así, 952 estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior se matricularon a las pruebas de materias de la fase de admisión.

Por territorios, han aprobado la PAU 1.602 estudiantes de Bachillerato de los 1.700 que se han presentado en Álava (94,24%), la han superado 5.575 de los 5.044 que realizaron la prueba en Bizkaia (93,79%), y la han pasado 4.321 estudiantes de los 4.413 que la realizaron en Gipuzkoa (97,92%). Además, ha aprobado un alumno de los 12 que, por diversas circunstancias, no tienen asignado un campus para realizar la PAU.

En cuanto al idioma, de los 9.447 estudiantes que realizaron la prueba en euskera la han superado 9.145, el 96,80%, mientras que han aprobado 2.362 estudiantes de los 2.633 que la hicieron en castellano, el 89,71%.

NOTAS Y REVISIÓN

Las calificaciones han podido ser consultadas por el propio alumnado este miércoles a través de la aplicación Sarbidea y la solicitud de revisión se puede presentar del 11 al 15 de junio. Los resultados definitivos de las pruebas se publicarán el 22 de junio y la petición para ver exámenes se debe realizar los días 23 y 24 de junio.

La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. El alumnado que desee presentarse debe matricularse del 18 al 23 de junio.