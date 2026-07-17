Ararteko recomienda al Departamento de Seguridad limitar publicar el origen de detenidos salvo que sea relevante

Archivo - Un detenido en manos de la Ertzaintza (archivo) - ERTZAINTZA - Archivo

VITORIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Vasco, Ararteko, ha recomendado al Departamento de Seguridad que en sus notas de prensa limite la información sobre el origen de los detenidos, investigados y víctimas de delitos, salvo que sea un dato de "relevancia pública" y "esencial para contextualizar" la información, para evitar asociaciones "injustificadas" entre origen y delincuencia.

Así lo ha informado este viernes Ararteko en una resolución, en la que ha explicado que la información difundida por las administraciones públicas "influye en la percepción social de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la seguridad ciudadana".

Asimismo, ha advertido de que difundir de forma descontextualizada datos sobre hechos delictivos individuales puede favorecer interpretaciones y asociaciones "injustificadas" entre origen y delincuencia.

Aunque ha valorado la necesidad de la transparencia institucional, también ha considerado que el Departamento de Seguridad debe evitar la creación o el refuerzo de prejuicios, estereotipos y estigmatización hacia determinados colectivos.

Por eso, Ararteko ha insistido el hecho de que exista la posibilidad de publicar estos datos "no justifica necesariamente" que se incluyan de forma generalizada en todas las notas de prensa .En consecuencia, Ararteko ha recomendado Vasco que antes de publicar datos como el origen de los detenidos "valore individualmente cada caso y tenga en cuenta los intereses y derechos afectados antes de difundir esta información".