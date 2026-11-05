Arkabia acoge una exposición que reflexiona sobre cómo el diseño ha transformado la vida moderna

'Material Tales. La Vida De Las Cosas' - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espacio cultural de Vital Fundazioa en Vitoria-Gasteiz, Arkabia, presenta su nueva exposición, 'Material Tales. La vida de las cosas', un recorrido por el mundo de los materiales y sus múltiples facetas para comprender cómo el diseño ha transformado la vida moderna y qué consecuencias tienen esos procesos para el planeta.

Hasta el 1 de marzo del próximo año, la muestra permitirá conocer de dónde proceden los materiales, cómo se transforman y qué impacto tiene su consumo, además de concienciar sobre el cuidado y respeto por el entorno.

La exposición ha sido presentada por Arantxa Ibañez de Opacua, directora de Vital Fundazioa, Lucia Savi, responsable del departamento de Comisariado e Interpretación del Design Museum de Londres, Olga Iradier, directora de proyectos del Basque BioDesign Center y la diseñadora de moda alavesa María Clè.

Una parte de 'Material Tales' proviene del Design Museum de Londres, el principal museo del mundo dedicado al diseño contemporáneo en todas sus manifestaciones.

Además, de la mano del Basque BioDesign Center (BDC) --especializado en biodiseño y desarrollo de nuevos materiales a partir de residuos y recursos locales-- se han sumado contenidos expositivos que enriquecen la muestra y articulan su relato desde una perspectiva local, conectando la tradición material de Euskadi con la investigación, la industria, la innovación y las posibilidades de la biofabricación.

Ibañez de Opacua ha comentado que "los materiales están presentes en todo lo que nos rodea, desde objetos cotidianos hasta los espacios que habitamos o la ropa que vestimos. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar de dónde proceden, cómo se transforman o qué impacto tiene su consumo". "'Material Tales. La vida de las cosas' nos ayuda a comprender todo lo que pueden revelar, a través del conocimiento de su origen, propiedades y ciclo de vida", ha explicado.

La primera parte de la exposición incluye 74 objetos de la colección del Design Museum de Londres, como un jarrón de Alvar Aalto, una silla Thonet o un teléfono Ericofón, junto a muestras de materias primas, fotografías, películas e imágenes microscópicas. A través de estos elementos, el público descubre cómo la madera, la arcilla, el vidrio, el metal, el plástico o las fibras han dado forma a la vida moderna y han condicionado el desarrollo de los objetos que utilizamos a diario.

Savi ha subrayado la colaboración que ha habido entre el Design Museum de Londres y Fundación Vital para reducir el impacto medioambiental en el diseño y la producción de la propia muestra.

"Durante la planificación de la exposición, se ha empleado una calculadora de huella de carbono para orientar las decisiones de diseño, optando por materiales de construcción reutilizables y de baja huella de carbono. Entre otras medidas, se ha reutilizado por completo un sistema expositivo modular proveniente de una muestra anterior en Arkabia", ha valorado.

MATERIALES VASCOS

La segunda parte de la muestra, centrada en Euskadi, recorre su tradición, su presente industrial y sus perspectivas de futuro. Junto a audiovisuales, fotografías e infografías, hay lana, hilaturas, textiles, madera, lámparas y grandes láminas de bioplásticos, además de proyectos de investigación sobre el potencial de los hongos y otros organismos en el desarrollo de nuevos materiales.

Esta sección, de la mano de Basque BioDesign Center, muestra cómo los recursos locales y los subproductos industriales pueden convertirse en materias primas para nuevos usos, y cómo el biodiseño abre vías para avanzar hacia modelos de producción más responsables y circulares.

"A través de tres ámbitos --la revalorización de la lana Latxa, el aprovechamiento de subproductos industriales y las posibilidades de la biofabricación--, se muestra cómo el diseño, inspirado en la naturaleza, puede transformar recursos del Territorio en nuevos materiales, productos y oportunidades para la industria y la sociedad", ha expuesto Iradier.

"Esta perspectiva contempla todo el ciclo de vida de los productos, desde el origen de sus materiales hasta su final de uso, y pone en valor el potencial de la colaboración entre los agentes de Euskadi para impulsar formas de producción más sostenibles", ha añadido.

La muestra permanecerá en Arkabia hasta el 1 de marzo de 2027 de lunes a domingo, en horario de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00 horas (martes cerrado).