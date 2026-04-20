Arranca la III edición de Green Glam, la convocatoria del Ayuntamiento de Bilbao de Konekta Ideiak sobre moda sostenible

BILBAO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao pone en marcha la tercera edición del programa Green Glam-Moda Sostenible que dará inicio con un Talk & Show de tres artistas bajo la coordinación y desarrollo de Bokashi, el 28 de abril a las 19.00 horas en La Perrera, y con una nueva convocatoria de proyectos dirigida a jóvenes de Bilbao de entre 18 y 35 años.

Green Glam se enmarca en el programa municipal Konekta Ideiak dirigido a personas jóvenes de Bilbao que se encuentren dentro de esa franja de edad y que actúa en clave de laboratorio de innovación ciudadana y emprendimiento social en torno a los ODS de la Agenda 2030, según ha informado el Ayuntamiento.

Los objetivos de esta nueva convocatoria buscan impulsar el desarrollo de iniciativas y fomentar el espíritu emprendedor en el contexto de la moda sostenible, además de respaldar el desarrollo de procesos creativos.

El Talk & Show del 28 de abril en La Perrera será una experiencia "innovadora, participativa e inmersiva", según ha explicado el consistorio. El formato será "cercano y dinámico, pensado para generar una conversación abierta en torno a cuestiones clave del sector: la importancia del textil en el arte contemporáneo, el textil como lenguaje cultural e identitario, la reutilización y el upcycling como nuevo paradigma creativo y cómo la sostenibilidad está redefiniendo los procesos de diseño y producción", ha detallado.

Contará con la participación de Rut Olabarri y Maider Aldasoro, dos "referentes del sector textil" con destacada presencia en Bilbao. Ambas compartirán visiones complementarias sobre el ecosistema textil contemporáneo a través de la investigación material, la práctica artística, la sostenibilidad y su conexión con las nuevas generaciones creativas.

Además, intervendrá Jaione Anzola, una de las ganadoras de la última edición del programa, para compartir su experiencia en el proyecto, y, como cierre, la sesión culminará con una actividad colectiva en formato performativo. Todas las personas asistentes estarán invitadas a participar en la creación de una pieza textil colaborativa, convirtiendo el evento en una experiencia "compartida, viva y creativa".

Por último, ese mismo día, se lanzará una convocatoria abierta para proyectos que trabajen en el ámbito de la moda sostenible dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en Bilbao o que tengan alguna vinculación con la ciudad.

El plazo de presentación de proyectos será del 28 de abril al 28 de mayo, a través de un formulario disponible en la web de BilbaoGazte y que deberá enviarse a gazteria@bilbao.eus.

El jurado seleccionará un proyecto entre los presentados. La iniciativa seleccionada contará con un acompañamiento individualizado por las profesionales de Estudio Bokashi, recibirán también formación especializada impartida por profesionales del sector y se les pondrá en contacto con profesionales del sector.

Además, el Ayuntamiento de Bilbao destinará hasta un máximo de 2.500 euros al proyecto para el desarrollo de la iniciativa (para actividades y materiales, entre otros), así como 500 euros en concepto de compensación por la participación para la persona responsable del proyecto.