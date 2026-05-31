Arranca este lunes la temporada de baño en Euskadi con el 87% de zonas de baño con calidad de agua óptima

Playa de Zarauz. - ARRAZOLA, MIKEL

BILBAO, 31 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco dará inicio este lunes, 1 de junio, a la temporada oficial de baño en Euskadi, que este año cuenta con 46 zonas censadas, 41 en la costa y 5 en el embalse de Ullibarri-Gamboa. El 87% de zonas de baño mantiene calidad de agua óptima.

Según la evaluación sanitaria más reciente, 40 zonas presentan una calidad del agua calificada como excelente o buena, lo que confirma el buen estado general de los espacios de baño en la comunidad autónoma. Por otro lado, en cuatro zonas -Las Arenas (Getxo), Toña (Sukarrieta), Karraspio Txiki (ría, Mendexa) y Portu Txiki (Zierbena)- no se alcanzan los criterios de calidad establecidos en la evaluación anual de 2025, por lo que se recomienda que no bañarse en ellas durante toda la temporada.

Salud ha afirmado que se está análizando la situación de estas zonas en colaboración con las administraciones y entidades competentes, con el objetivo de identificar sus causas y aplicar medidas correctoras. Entre los factores que pueden influir se encuentran episodios de precipitaciones intensas registrados en los últimos veranos, que pueden afectar puntualmente a la calidad del agua.

Durante toda la temporada, se desarrollará un programa de vigilancia continua que incluye la toma semanal de muestras para el análisis microbiológico del agua en todas las zonas de baño. Además, se evaluará el estado general del entorno de las playas y zonas continentales, prestando atención a aspectos como la limpieza, los servicios disponibles y las condiciones higiénico-sanitarias.

La información actualizada sobre el estado sanitario de cada zona estará disponible para la ciudadanía en la página web oficial del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, permitiendo consultar de forma ágil y transparente la calidad del agua y posibles incidencias.

En caso de alteraciones puntuales, habitualmente asociadas a episodios de lluvias intensas, se activará un seguimiento específico, que puede conllevar cambios temporales en la calificación sanitaria. Estas incidencias serán comunicadas tanto a la ciudadanía como a las entidades gestoras para facilitar una respuesta rápida y coordinada.

La vigilancia de las aguas de baño se realiza en estrecha coordinación con URA-Agencia Vasca del Agua, en el marco del convenio de colaboración firmado en 2023. Asimismo, participan activamente los ayuntamientos costeros, las diputaciones forales y las entidades responsables de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, reforzando así un enfoque integral en la gestión de la calidad del agua.

En paralelo, el Departamento de Salud realizará un seguimiento específico de fenómenos naturales que pueden afectar a la seguridad de las personas usuarias, como la aparición de carabelas portuguesas y medusas en la costa, o proliferaciones de dinoflagelados del género Ostreopsis.

En las zonas de baño interiores, especialmente en el embalse de Ullibarri-Gamboa, se monitorizará la evolución de cianobacterias. En todos los casos, se activarán los protocolos de información y señalización correspondientes para minimizar riesgos.

ESPACIOS SIN HUMO

En el ámbito de la promoción de entornos saludables, 21 playas de Euskadi se suman este año a la iniciativa "Kerik Gabeko Guneak" (espacios sin humo), en las que se recomienda no fumar ni vapear. Esta medida busca proteger a la población de la exposición al humo del tabaco y contribuir a mantener playas más limpias y sostenibles, reduciendo residuos y mejorando la calidad ambiental.

Finalmente, ante posibles episodios de altas temperaturas, los servicios de socorrismo difundirán mensajes preventivos dirigidos a la ciudadanía con recomendaciones (Calor y salud) para evitar los efectos adversos del calor, en línea con el Plan de Calor 2026 del Gobierno Vasco. Con este conjunto de medidas, Euskadi refuerza un verano más su compromiso con la seguridad, la salud pública y la calidad ambiental en sus zonas de baño.