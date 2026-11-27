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VITORIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detndido a un hombre, de 45 años, sobre el que pesaba una requisitoria judicial, tras alertar una llamada al 092 que podía haber estafado a una mujer de avanzada edad, que se encontraba en un establecimiento hostelero de la calle Donostia.

En un comunicado, la Guardia Urbana informa de que la detención de produjo el pasado jueves, sobre las 22.30 horas. Una patrulla lo identificó y, al chequear su documentación, comprobó que tenía una orden de búsqueda y detención de un Juzgado de la capital alavesa, por lo que procedió a ejecutarla.

Por otro lado, ha señalado que en las últimas 24 horas se han instruido 27 atestados en materia de Policía judicial: uno por lesiones, otro por violencia de género, 15 por hurto, de los cuales, dos de bicicleta y uno de VMP; dos por robo en vivienda, uno por robo con violencia, dos por estafa, otros tantos por daños, uno por falsedad documental y dos más por pérdidas.