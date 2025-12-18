Artistas del estudio Bilbao FormArte exponen sus creaciones en las Juntas Generales de Bizkaia

La presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, en la presentación de la muestra "¿Outsider o insider?" - MARIELI OVIEDO

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de las Juntas Generales de Bizkaia ha inaugurado este jueves la muestra colectiva "¿Outsider o Insider?", que podrá visitarse hasta el próximo 16 de enero. La exposición reúne el trabajo de 29 artistas pertenecientes a Bilbao FormArte, un espacio de creación artística enfocado a la formación de personas con discapacidad psíquica o intelectual en el ámbito de las artes plásticas.

Durante el acto de presentación, al que han acudido integrantes de la Mesa, responsables de Bilbao FormArte y buena parte del colectivo de artistas, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, ha puesto en valor la colaboración institucional, destacando que el Parlamento de Bizkaia ofrece sus instalaciones para romper barreras desde el arte, con "talento, autenticidad y futuro".

La presidenta de las Juntas Generales ha destacado la "esencial labor" de Bilbao FormArte en favor de la inclusión a través de la creación artística, reconociéndoles como "auténticos agentes de cambio" que derriban estigmas asociados a la diversidad funcional. También ha felicitado de manera especial a los artistas por "imprimir una visión personal y original en sus obras", las cuales demuestran que "la creatividad es, ante todo, una forma de estar en el mundo con libertad".

La exposición se articula en torno a una reflexión crítica sobre la categorización de los creadores con alguna discapacidad psíquica o intelectual. Desde Bilbao FormArte señalan que el trabajo con estas personas suele encasillarse automáticamente bajo la etiqueta de Arte Outsider (arte marginal), un término que genera al espacio artístico un "conflicto constante".

La muestra plantea la siguiente interrogante: si este arte se caracteriza por su "espontaneidad y creatividad pura y surge de una motivación intrínseca, ¿por qué se sigue considerando a sus autores como outsiders?". Como respuesta, la exposición exhibe obras de diferentes autores que despliegan estilos muy definidos y personales.

Dado que muchos de estos artistas podrían pertenecer a movimientos pictóricos reconocidos -como el expresionismo abstracto, el impresionismo, el arte figurativo, el naif o el surrealismo-, la organización propone el término Insider Art. Defienden que sus obras tienen la capacidad de incluirse en tendencias y estilos actuales en lugar de ser catalogadas como marginales.

El concepto cuestionado en la muestra, Outsider Art, fue acuñado en 1972 por el crítico Roger Cardinal como traducción del Art Brut de Jean Dubuffet. Aunque originalmente Dubuffet se refería al arte creado fuera de la cultura oficial, especialmente por pacientes de hospitales psiquiátricos, el término se extendió posteriormente para englobar a artistas autodidactas o naïf desconectados del mundo del arte convencional.

Bilbao FormArte es un espacio de creación artística que trabaja para proporcionar a su alumnado un crecimiento tanto a nivel artístico como personal. Su objetivo es que las personas con discapacidad psíquica o/y intelectual puedan continuar su formación a través del arte, aumentar su creatividad y desarrollar su propia obra.