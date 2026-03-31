Artolazabal busca el apoyo de la oposición para implantar servicios mínimos en la ordenanza del taxi en Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Espacio Público y Barrios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, buscará el apoyo de alguno de los grupos de la oposición --EH Bildu, Partido Popular y Elkarrekin-- para sacar adelante la nueva ordenanza reguladora del servicio de taxis, con la intención de implementar los servicios mínimos en momentos de alta demanda, en noches de sábados y vísperas de festivos.

Tras señalar que el Ayuntamiento tiene "la determinación de hacerlo y va a seguir adelante para garantizar el interés general", Artolazabal ha anunciado que este miércoles se reunirá con los grupos municipales del PP y Elkarrekin para analizar la situación y explorar posibles salidas, mientras que con EH Bildu mantendrá un encuentro la semana del 13 de abril.

La edil de Espacio Público busca una salida ante la negativa que ha dado el sector del taxi de la capital alavesa, en asamblea, al preacuerdo existente sobre la nueva ordenanza reguladora del servicio de taxis. Tras conocer el rechazo, Artolazabal ha mantenido este mediodía una reunión con representantes de Alatax y Radio Taxi, para constatar que "el principal punto de bloqueo está en el calendario de guardias".

"El sector rechaza ese sistema y no plantea alternativas", ha manifestado, para dejar claro que "el problema no es la ordenanza, que recogía mejoras importantes para el propio sector, sino las guardias, que son la herramienta para garantizar el servicio".

"Estamos hablando de un servicio público concesionado por el Ayuntamiento, lo que implica tanto derechos como obligaciones, y existe un problema real en la ciudad, especialmente en determinados momentos, al que debemos dar respuesta. El Ayuntamiento tiene la determinación de hacerlo y va a seguir adelante para garantizar el interés general", ha asegurado.