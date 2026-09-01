Artolazabal (PNV) afronta como un reto "de primer orden" defender a Euskadi con una voz "propia y fuerte" en el Senado

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VITORIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Beatriz Artolazabal ha afirmado que afronta el reto de asumir la portavocía del PNV en el Senado como "una responsabilidad de primer orden", dado que para la formación 'jeltzale' "es fundamental contar con una voz propia y fuerte" que defienda el autogobierno y los intereses vascos en la Cámara Alta.

Artolazabal ha afirmado, a través de unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que "hay momentos en la vida política en los que toca cerrar una etapa y estar preparada para abrir otra".

La actual teniente de alcaldesa de Vitoria-Gasteiz afronta este nuevo reto, en el que sustituirá a Estefanía Beltrán de Heredia como portavoz 'jeltzale' en la Cámara Alta, "con la tranquilidad de ser una decisión meditada, hablada y compartida" con su partido, y con "la ilusión y la responsabilidad que supone asumir un nuevo reto".

"Siempre he entendido la política como una forma de servicio público; he tenido el privilegio de servir a la sociedad vasca, alavesa y gasteiztarra desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco", ha indicado.

Artolazabal ha añadido que "ahora se abre la posibilidad de continuar ese compromiso desde un ámbito diferente", y que ser candidata a representar a Euskadi en el Senado "es una responsabilidad de primer orden".

En este sentido, ha explicado que para el PNV "es fundamental contar [en el Senado]con una voz propia y fuerte que defienda nuestro autogobierno, nuestras competencias y, por encima de todo, los intereses de la ciudadanía vasca".

"PROYECTO ENCARRILADO"

Asimismo, ha indicado que "abrir esta nueva etapa significa también cerrar tres años muy intensos y enriquecedores en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz". Artolazabal se ha mostrado "orgullosa" del trabajo realizado en el Consistorio y "profundamente agradecida" a todas las personas que la han acompañado, incluido su equipo, el grupo municipal del PNV, sus socios de gobierno y la alcaldesa del PSE y a los grupos de la oposición "con los que hemos encontrado espacios de diálogo y acuerdo".

"Queda todavía un año de legislatura, pero el proyecto con el que EAJ-PNV se presentó ante la ciudadanía está muy encarrilado. Hay mucho trabajo realizado, compromisos que ya son una realidad y otros que están en marcha", ha manifestado.

Artolazabal ha explicado que tiene "la absoluta tranquilidad de que el grupo municipal seguirá adelante con plena dedicación y responsabilidad". "Los proyectos no pertenecen a una persona: los construyen los equipos, y detrás del proyecto del PNV para Vitoria-Gasteiz hay un gran equipo y un compromiso muy claro con esta ciudad", ha subrayado.

La todavía teniente de alcaldesa ha afirmado que Vitoria-Gasteiz es su ciudad y que "seguirá ocupando un lugar esencial" en su compromiso político y personal. "Cambiará el ámbito desde el que pueda trabajar, pero no aquello que ha guiado siempre mi trayectoria: ser útil y trabajar al servicio de la sociedad", ha añadido.