Ascienden a 13 los vuelos con destino en Aeropuerto de Bilbao desviados por el fuerte viento

BILBAO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento que azota este jueves Bizkaia, con rachas de hasta 127 km/h en Matxitxako, y 122 km/h en Balmaseda y Getxo, ha obligado a desviar hasta las siete y media de la tarde un total de 13 vuelos que tenían como destino el Aeropuerto de Bilbao, según han informado fuentes de Aenea a Europa Press.

En concreto, los vuelos procedentes de Alicante, Londres y Menorca se han desviado a Asturias, uno de Madrid ha regresado a la capital de España y otro de Estambul también ha tenido que aterrizar en Madrid.

A Vitoria han tenido que ser desviados un vuelo desde Tenerife Norte, otro desde Tenerife Sur, otro más de Barcelona, un cuarto desde Granada y otro desde París. Además, otro vuelo desde la capital francesa ha tenido que aterrizar en Biarritz, uno procedente de Munich (Alemania) ha viajado a Madrid y uno procedente de Barcelona ha vuelto a la ciudad condal.