Ascienden a 3 los detenidos por el homicidio con arma blanca de un joven el domingo en Bilbao

Archivo - Coche de la Ertzaintza en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a una tercera persona por su presunta implicación en el homicidio de un hombre que había sido agredido con arma blanca en la calle Fika de Bilbao del pasado domingo, tras haberse entregado en las dependencias policiales de la capital vizcaína, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en un comunicado.

Con esta ya se elevan a tres las detenciones relacionadas con el homicidio. La primera se realizó en Bilbao, la segunda en Getxo (Bizkaia) y la tercera también en la capital vizcaína tras entregarse esta persona.

Los tres detenidos son hombres tienen 31, 21 y 28 años. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para poder esclarecer lo sucedido el domingo pasado en la calle Fika de Bilbao.

Los hechos ocurrieron hacia las siete menos cuarto de la mañana del domingo cuando se solicitó la presencia policial en esa calle del barrio de Solokoetxe, al haberse producido un altercado en la vía pública en el que una persona había resultado herida.

Las patrullas desplazadas al lugar encontraron a un hombre con heridas de arma blanca en el pecho que estaba siendo atendido por los servicios sanitarios. Poco después, fue trasladado al Hospital de Cruces, donde finalmente falleció.