Asensio acusa a PNV de actuar "con deslealtad" y querer "hacer pasar por el aro" al PSE con su iniciativa sobre euskera

Afirma que los socialistas se opondrán siempre "a los intentos de imponer el euskera y crear categorías de vascos de primera y segunda"

SAN SEBASTIÁN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, acusa a PNV de actuar "con deslealtad" y querer "hacer pasar por el aro" a los socialistas vascos con su iniciativa para 'blindar' el euskera en las OPE. Además, ha advertido de que el PSE-EE se opondrá siempre "a los intentos de imponer el euskera y crear categorías de vascos de primera y de segunda".

Asensio ha realizado estas declaraciones antes de participar en las jornadas Mario Onaindia en Zarautz, en las que la escritora Luisa Etxenike ha recibido, por su trayectoria cultural y literaria, el Premio Mario Onaindia otorgado por la fundación que lleva el nombre del político socialista fallecido.

El dirigente socialista se ha referido a la aprobación, este pasado jueves, de la toma en consideración en el Parlamento Vasco de la reforma de la ley de Empleo Público para 'blindar' el euskera en las OPE y ha advertido a los partidos nacionalistas de que "van por el camino equivocado".

Asensio ha lamentado que PNV y EH Bildu quieran "pasar por encima de los derechos de las personas que trabajan en o para la Administración" y de quienes "aspiran a hacerlo en un futuro".

"Imponer el euskera, elevar las exigencias, pedir requisitos que dejan fuera a amplias capas sociales es injusto, innecesario y confirma que los nacionalistas tienen muchas dificultades para admitir que este es un país diverso, que es un territorio diverso", ha criticado.

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa cree que los partidos nacionalistas "van a abrir una brecha entre una parte y otra de la población" y ha recordado que se trata de "derechos laborales".

"Las sentencias pretenden garantizar el derecho a trabajar a decenas de personas que lo han hecho durante años en su puesto de trabajo. Ahora se les exige un nivel de euskera imposible de alcanzar", ha señalado.

El PNV ha acusado al PNV de "ir camino de querer actuar en contra de los intereses de miles de guipuzcoanos y miles de vascos por miedo" y de haber "primado su interés electoral porque teme quedarse atrás en la competencia con EH Bildu".

"El PSE-EE de Gipuzkoa siempre ha defendido, y lo sigue haciendo, la normalización del euskera, su conocimiento, su uso y el derecho de toda la ciudadanía a utilizarlo", ha asegurado.

Asensio ha recordado además que Gipuzkoa "es el territorio más euskaldun, en el que más se habla euskera y donde el euskera se vive con total normalidad".

Por otra parte, ha acusado al PNV de actuar "con deslealtad, sin moverse de su posición inicial", tratando que los socialistas vascos "pasaran por el aro" y "rompiendo los consensos alcanzados hace poco más de un año con el decreto de Perfiles".

"Nos vamos a oponer siempre a los intentos de imponer el euskera y de crear categorías. No estamos por la labor de normalizar que haya vascos y vascas de primera y de segunda", ha advertido. Por ello, ha pedido a los dirigentes de PNV y EH Bildu "que corrijan su actitud y desistan de seguir adelante con este error".