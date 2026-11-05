Asier Vaquero se hace con el premio 'Modelo con mayor proyección' de la XLIX Pasarela de Gasteiz On

El modelo Asier Vaquero - GASTEIZ ON

VITORIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asier Vaquero se ha hecho con el premio 'Modelo con mayor proyección' en la última jornada de la XLIX Pasarela Otoño-invierno de Gasteiz On que ha concluido este jueves en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz.

Con 25 años y 1,85 metros de altura, trabaja como modelo en la agenda m.CLASS, desde donde destacan no solo su físico sino, sobre todo, que "siempre es alguien con quien contar, serio y profesional en el trabajo y buen compañero".

El desfile de esta tarde ha contado con la primera cita de la 'Liga Euskadi Josten 2026', un concurso que recorre los tres territorios vascos, con el objetivo de concienciar sobre el impacto que tienen las elecciones de materiales a la hora de diseñar.

El pasado 19 de septiembre retaron a nueve diseñadoras a convertir materiales considerados residuos de comercio local en un 'look' completo en solo cuatro horas. Las propuestas seleccionadas fueron 'Los sonidos del agua', 'Metamorfosis' y 'Sota, caballo y rey', que ha resultado ganadora de Álava y se medirá a Bizkaia y Gipuzkoa el sábado, de 10.00 a 14.00, en Arkabia.

'Sota, caballo y rey' es una creación del equipo formado por Elena Ruiz, Yolanda Pérez y Ana Carreño. Con su diseño, rinden homenaje a la innovación de Heraclio Fournier, quien llevó el nombre de Vitoria por todo el mundo, incorporando desde las primeras fábricas a mujeres en los diferentes puestos de producción.

La jornada ha concluido con los pases de las tendencias --el protagonismo del denim, el regreso de la estética de los años 80, la recuperación de los estampados de cuadros y la combinación del negro con toques de rojo y berenjena-- y los desfiles de los comercios La Luna Mercería, 2UVES, Virna y Galerías Xara, acompañados de los peinados de Eternian Kreactivos, la manicura de Centro Glow y zapatos de Calzados Pasos.